Зінченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри: його виганяють з команди
- Ноттінгем Форест планує розірвати орендну угоду з Олександром Зінченком, після чого він повернеться до Арсенала.
- "Каноніри" не перешкоджатимуть переходу українського футболіста та відпустять його в інший клуб.
Олександр Зінченко виступає за Ноттінгем Форест. Проте "лісники" планують позбутися футболіста збірної України найближчим часом.
29-річний лівий захисник потрапив у шорт-лист іменитого клубу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Soccerplayer.
Хто планує підписати Зінченка?
Ноттінгем Форест має наміри розірвати орендну угоду із Зінченком. У такому разі український футболіст повернеться до Арсенала, який не збирається залишати лівого захисника у команді.
"Каноніри" також не перешкоджатимуть переходу українця в інший клуб. Таким чином 29-річний фулбек може опинитися в Туреччині, де на нього претендує місцевий гранд – Галатасарай.
Також раніше стало відомо, що на Зінченка націлили око одразк три клуби з Англії. За інформацією порталу Football Insider, лідер збірної України зацікавив – Евертон, Вест Хем, а також Бернлі.
Що відомо про кар'єру Зінченка в Англії?
Зінченко у 2016 році перейшов із Уфи до Манчестер Сіті, звідки відразу поїхав в оренду у нідерландський ПСВ. У 2017 році він дебютував за основу "містян", ставши важливим гравцем для команди.
Однак у 2022 році Олександр приєднався до Арсенала. "Каноніри" заплатили за футболіста збірної України – 35 мільйонів євро.
Влітку 2025 року лондонці намагалися продати українського футболіста, але зрештою змогли лише віддати в оренду у Ноттінгем Форест. Угода розрахована на сезон 2025 – 2026.
У складі "лісників" Зінченко не зміг адаптуватися, адже майже одразу отримав травму литкоподібного м'яза. Усього у новій команді він зіграв лише 10 матчів.
Нещодавно Шон Дайч висловився щодо футболіста збірної України. Головний тренер Ноттінгема підтвердив, що не розраховує на Зінченка.