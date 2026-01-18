Лідер збірної України може сенсаційно змінити клуб: хто зацікавився футболістом

Кар'єра Олександра Зінченка останнім часом вочевидь пішла на спад. На початку сезону 2025 – 2026 Арсенал віддав українського футболіста в оренду у Ноттінгем Форест, а тепер й "лісники" мають наміри позбутися його.

Також, ймовірно, футболіст збірної України та "канонірів" продовжить кар'єру за межами Англії. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Topskills Sports UK.

Де може продовжити кар'єру Зінченко?

За інформацією джерела, Ноттінгем Форест домовився щодо дострокового припинення співпраці із Зінченком. Найближчим часом український футболіст повернеться в Арсенал, де не особливо розраховують на нього.

Відзначимо, що лівий захисник має декілька варіантів продовження кар'єри після повернення до "канонірів". Водночас лондонський клуб не буде перешкоджати потенційному переходу футболіста збірної України.

За попередніми даними, Зінченком зацікавилися у Саудівіській Аравії та Італії. Наразі у боротьбі за українського фулбека фігурують такі клуби як Рома, а також Аль-Хіляль, який готовий платити солідні кошти футболісту.

Раніше портал SoccerPlayer повідомляв про те, що до лідера збірної України проявляли інтерес у Туреччині. За наявною інформацію, Галатасарай планує оформити трансфер Олександра.

Як склалася кар'єра Зінченка в Арсеналі?