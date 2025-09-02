Олександр Зінченко – один із найкращих українських легіонерів у Європі та зразковий сім'янин. У перший день осені 2025 року футболіст змінив клубну прописку, ставши гравцем іншого англійського клубу Ноттінгем Форест.

Олександр Зінченко виступатиме за "лісорубів" на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/2026. Тепер немаленька родина українського футболіста підтримуватиме Олександра у новій сторінці його кар'єри, інформує 24 Канал.

Як зародилась сім'я Зінченків?

Вперше Влада та Олександр перетнулись ще у 2018-му, коли Зінченко вже був гравцем англійського Манчестер Сіті. Зустріч сталась під час відпочинку у Туреччині. Красива білявка поїхала відпочивати у компанії тодішнього свого бойфренда Андрія Борячука.

Вже наступного 2019 року стало відомо про розірвання стосунків між Владою та Андрієм. Дівчина стала новою коханою Олександра Зінченка, а про їх стосунки на загал стало відомо у 2019-му, коли футболіст поцілував Владу, яка працювала у прямому ефірі флеш-зони після одного із матчів збірної України.

У студії футболіст пояснив, що скучив за обраницею, тому не зміг втриматись навіть перед об'єктивами камер.

24 серпня 2020 року пара відгуляла розкішне весілля, на якому було чимало футбольних облич. Влада та Олександр відсвяткували на Батьківщині.

Весілля Зінченків / Фото з інстаграму Влади

Народження доньок та як виглядають діти Зінченка

1 серпня 2021 року Олександр та Влада вперше стали батьками. Кохана футболіста народила йому доньку Єву. Зінченко не зміг бути присутній під час пологів, але побачив новонароджену донечку по відеозв'язку.

Вже через два роки (у 2023 році) у Єви народилась молодша сестричка, яку назвали Леєю. Цікаво, що Зінченко майже показав себе "снайпером". Обидві доньки футболіста народились майже в один день, але з різницею у два роки. Єва народилась 1 серпня, а Лея – 2 серпня.

Народження Леї / Фото з інстаграму Влади Зінченко

Відтоді подружжя активно ділиться сімейним контентом.

Дівчатка разом із матусею активно підтримують Олександра безпосередньо із трибун стадіонів. Головні жінки у житті Олександра одягають футбольну форму із ігровими номерами Зінченка, тому на трибунах одразу видно, де сидить родина українського лівого захисника.

Родина Зінченка на стадіонах під час та після матчів / Фото з інстаграму Влади

Також родина Зінченків проводить кожну вільну хвилинку разом.

Родина Зінченка / Фото з профілів пари в інстаграмі

На початку серпня 2025 року доньки Зінченка святкували свої дні народження. Старшій Єві виповнилось чотири роки, а молодшій Леї – два. Обидві доньки дуже схожі на своїх батьків, обидві білявки із неймовірною вродою. Дівчатка хоч ще маленькі, а вже допомагають матусі на кухні та побуті. Влада нерідко ділиться смішним контентом такої допомоги доньок. Також дівчатка кумедно змагаються у тому, хто більше любить своїх батьків.

Тепер родина Зінченка підтримуватиме його із трибун "The City Ground". Цікаво що дебют Зіни за Ноттінгем Форест може припасти на гру проти лондонського Арсенала, за який виступав українець. Поєдинок запланований на 13 вересня, після ігор збірних, на домашньому стадіоні "канонірів" "Емірейтс".