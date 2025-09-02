Александр Зинченко – один из лучших украинских легионеров в Европе и примерный семьянин. В первый день осени 2025 года футболист сменил клубную прописку, став игроком другого английского клуба Ноттингем Форест.

Александр Зинченко будет выступать за "лесорубов" на правах аренды до конца текущего сезона-2025/2026. Теперь немаленькая семья украинского футболиста будет поддерживать Александра в новой странице его карьеры, информирует 24 Канал.

Как зародилась семья Зинченко?

Впервые Влада и Александр пересеклись еще в 2018-м, когда Зинченко уже был игроком английского Манчестер Сити. Встреча произошла во время отдыха в Турции. Красивая блондинка поехала отдыхать в компании тогдашнего своего бойфренда Андрея Борячука.

Уже в следующем 2019 году стало известно о расторжении отношений между Владой и Андреем. Девушка стала новой возлюбленной Александра Зинченко, а об их отношениях в целом стало известно в 2019-м, когда футболист поцеловал Владу, которая работала в прямом эфире флеш-зоны после одного из матчей сборной Украины.

В студии футболист объяснил, что соскучился по избраннице, поэтому не смог удержаться даже перед объективами камер.

24 августа 2020 года пара отгуляла роскошную свадьбу, на которой было немало футбольных лиц. Влада и Александр отпраздновали на Родине.

Рождение дочерей и как выглядят дети Зинченко

1 августа 2021 года Александр и Влада впервые стали родителями. Любимая футболиста родила ему дочь Еву. Зинченко не смог присутствовать во время родов, но увидел новорожденную дочь по видеосвязи.

Уже через два года (в 2023 году) у Евы родилась младшая сестренка, которую назвали Леей. Интересно, что Зинченко почти показал себя "снайпером". Обе дочери футболиста родились почти в один день, но с разницей в два года. Ева родилась 1 августа, а Лея – 2 августа.

С тех пор супруги активно делятся семейным контентом.

Девочки вместе с мамой активно поддерживают Александра непосредственно с трибун стадионов. Главные женщины в жизни Александра одевают футбольную форму с игровыми номерами Зинченко, поэтому на трибунах сразу видно, где сидит семья украинского левого защитника.

Также семья Зинченко проводит каждую свободную минутку вместе.

В начале августа 2025 года дочери Зинченко праздновали свои дни рождения. Старшей Еве исполнилось четыре года, а младшей Лее – два. Обе дочери очень похожи на своих родителей, обе блондинки с невероятной красотой. Девочки хоть еще маленькие, а уже помогают маме на кухне и быту. Власть нередко делится смешным контентом такой помощи дочерей. Также девочки забавно соревнуются в том, кто больше любит своих родителей.

Теперь семья Зинченко будет поддерживать его с трибун "The City Ground". Интересно что дебют Зины за Ноттингем Форест может прийтись на игру против лондонского Арсенала, за который выступал украинец. Поединок запланирован на 13 сентября, после игр сборных, на домашнем стадионе "канониров" "Эмирейтс".