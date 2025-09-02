У понеділок, 1 вересня, у більшості європейських країн був останній день літнього трансферного вікна. Перед його закриттям в останні години традиційно відбулося чимало переходів.

Зокрема, клубну прописку змінив і гравець збірної України Олександр Зінченко. Він залишив Арсенал, проте продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "канонірів".

Де продовжить кар'єру Зінченко?

28-річний футболіст перейшов до Ноттінгем Форест. Він виступатиме за "лісників" на правах оренди до завершення сезону-2025/2026.

В умовах договору немає пункту про обов'язковий викуп. Наразі футболіст перебуває у розташуванні збірної України, тому не було презентації, проте він записав відео з першими словами до фанатів своєї нової команди:

Всім привіт. Я дуже радий приєднатися до Ноттінгем Форест. Так схвильований сезоном, що чекає нас попереду. Не можу дочекатися, щоб зустрітися з вами. Вперед, Форест.

Зінченко звернувся до фанатів "лісників": дивіться відео

До слова. Ноттінгем Форест оформив угоду з українським захисником в останній момент після того, як зірвався трансфер гравця Атлетіко Хаві Галана. Він провалив медогляд, тож "лісники" оперативно вимушені були шукати йому заміну.

Зазначимо, що дебютувати за нову команду Олександр матиме можливість 13 вересня в 4 турі Англійської Прем'єр-ліги. Що цікаво, це буде виїзний поєдинок якраз проти Арсенала.

Що відомо про кар'єру Зінченка в Англії?