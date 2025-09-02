Зінченко змінив клубну прописку: де гратиме лідер збірної України
- Олександр Зінченко перейшов з Арсенала до Ноттінгем Форест на правах оренди до завершення сезону-2025/2026 без обов'язкового викупу.
- Дебютувати за Ноттінгем Форест він може 13 вересня саме проти Арсенала, а його нова команда гратиме в Лізі Європи.
У понеділок, 1 вересня, у більшості європейських країн був останній день літнього трансферного вікна. Перед його закриттям в останні години традиційно відбулося чимало переходів.
Зокрема, клубну прописку змінив і гравець збірної України Олександр Зінченко. Він залишив Арсенал, проте продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "канонірів".
Читайте також Мудрик отримав бан на шість місяців: за що покарали футболіста збірної України
Де продовжить кар'єру Зінченко?
28-річний футболіст перейшов до Ноттінгем Форест. Він виступатиме за "лісників" на правах оренди до завершення сезону-2025/2026.
В умовах договору немає пункту про обов'язковий викуп. Наразі футболіст перебуває у розташуванні збірної України, тому не було презентації, проте він записав відео з першими словами до фанатів своєї нової команди:
Всім привіт. Я дуже радий приєднатися до Ноттінгем Форест. Так схвильований сезоном, що чекає нас попереду. Не можу дочекатися, щоб зустрітися з вами. Вперед, Форест.
Зінченко звернувся до фанатів "лісників": дивіться відео
До слова. Ноттінгем Форест оформив угоду з українським захисником в останній момент після того, як зірвався трансфер гравця Атлетіко Хаві Галана. Він провалив медогляд, тож "лісники" оперативно вимушені були шукати йому заміну.
Зазначимо, що дебютувати за нову команду Олександр матиме можливість 13 вересня в 4 турі Англійської Прем'єр-ліги. Що цікаво, це буде виїзний поєдинок якраз проти Арсенала.
Що відомо про кар'єру Зінченка в Англії?
- Для Олександра Ноттінгем Форест стане третім англійським клубом у кар'єрі. До цього він грав у Манчестер Сіті й Арсеналі.
- Сумарно за двох грандів українець провів 219 матчів, у яких забив 5 голів і віддав 17 асистів.
- В Англії він здобув 10 трофеїв, зокрема, 4 рази ставав чемпіоном АПЛ.
- У новому сезоні український футболіст не залишиться без єврокубків – Ноттінгем Форест гратиме в Лізі Європи.