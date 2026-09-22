Зінченко може отримати несподіваний шанс у Ла Лізі: українця хоче клуб із Мадрида

Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Іспанії. Український захисник потрапив у сферу інтересів Хетафе.

Українець наразі перебуває у статусі вільного агента після завершення співпраці з Аяксом. Мадридський клуб найближчими днями планує оцінити доступних гравців, які могли б підсилити його склад, повідомляє Fantasía Azulona.

Зінченко опинився серед кандидатів Хетафе

Хетафе найближчим часом вивчатиме ринок вільних агентів у пошуках підсилення.

До списку потенційних новачків потрапив і 29-річний Зінченко. Українець має значний досвід виступів на найвищому рівні, а раніше грав за Манчестер Сіті та Арсенал.

Водночас Зінченко зараз відновлюється після серйозної травми хрестоподібних зв'язок. Саме через пошкодження минулий сезон вийшов для футболіста вкрай обмеженим за кількістю ігрового часу.

Компанія у Зінченка дуже гучна

За інформацією джерела, мадридці розглядають одразу кількох відомих футболістів, які наразі залишаються без клубу. Серед них – Дані Карвахаль, Жермен Ленс, Джейдон Санчо, Мауро Ікарді, Поль Погба, Вільфрід Заа та Антоні Марсьяль.

У сезоні-2025/2026 Зінченко провів лише 11 матчів за Ноттінгем Форест та Аякс, не відзначившись результативними діями. Після завершення оренди в амстердамському клубі українець залишився без контракту.

Раніше повідомлялося, що Зінченко став найдорожчим українським вільним агентом, випередивши Олексія Гуцуляка та Віктора Коваленка.