"Приклад для всіх": зірка збірної України висловив повагу Усику за діяльність поза рингом

Олександр Усик уже зовсім скоро може втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба здолати британського боксера Даніеля Дюбуа.

Їх очне протистояння відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Напередодні цієї битви думкою про українського бійця поділився Олександр Зінченко, який представляє місцевий Арсенал, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Як ставиться Зінченко до Усика?

Футболіст збірної України розповів про своє ставлення до Олександра Усика. Він висловив йому неймовірну повагу не тільки за спортивні досягнення, а й за діяльність боксера поза рингом.

"Неймовірно, що такі люди, як Усик, можуть досягати високих рівнів. У різних напрямках. Ми дуже пишаємося Олександром, адже він багато досягнув. І як спортсмен, і як людина.

Я знаю про нього багато речей, які відбуваються за лаштунками, адже підтримую зв'язок з військовими та знаю, як Олександр поводиться, що він робить. Усик приділяє багато часу, щоб допомогти солдатам. Це дуже важливо, оскільки показує, яке в нього серце. Це приклад для всіх", – сказав Зінченко.

Довідка. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги (14 нокаутом).

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа в Україні можна переглянути легально на двох платформах. Він розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом.