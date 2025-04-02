Арсенал виставив цінник на Зінченка: у підписанні українця зацікавлений європейський гранд

Олександр Зінченко в сезоні-2024/2025 втратив місце в основі "канонірів". Уже влітку керівництво лондонського клубу хоче продати захисника збірної України, в якого контракт закінчується 30 червня 2026 року.

Арсенал планує зробити перебудову складу в найближче трансферне вікно. "Каноніри" визначилися з гравцями, на яких більше не розраховують і збираються гарантовано позбутися.

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Може змінити Лондон на Мадрид

До списку потрапив і Олександр Зінченко. Лондонський клуб навіть встановив цінник на українського футболіста – 17 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє 24 Канал із посиланням на EstoesAtleti.

Зазначається, що цим може скористатися мадридський Атлетіко. "Матрацники" були зацікавлені в переході ще в січні, але тоді трансфер здійснити не вдалось.

Дієго Сімеоне вважає українця гравцем з ідеальним профілем для своєї системи. Він цінує універсальність Олександра Зінченка, який може грати на позиціях крайнього захисника та центрального півзахисника, що відповідає філософії аргентинського тренера.

Наразі офіційні переговори між клубами не ведуться. Проте очікується, що Атлетіко може почати робити кроки для підписання найближчими тижнями.

До слова. В нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 17 поєдинків за Арсенал. У них він відзначився одним забитим м'ячем.

Зазначимо, що наступний матч "каноніри" проведуть 5 квітня на виїзді проти Евертона. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше Зінченко висловився щодо свого майбутнього. Він заявив, що остаточне рішення поки не прийняв.