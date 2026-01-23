Арсенал виганяє Зінченка: де гратиме футболіст збірної України

Олександр Зінченко не зміг перезапустити кар'єру в АПЛ під час оренди до Ноттінгема. Тепер йому доведеться повертатися в інший європейський чемпіонат.

Лондонський Арсенал під час зимового трансферного вікна має намір розчистити зарплатну відомість. Троє гравців, включно із Зінченком, не входять у подальші плани клубу, пише Mercatofootanglais.

Куди переходить Олександр Зінченко?

Арсенал вже встиг домовитися про оренду Ітана Нванері до Марселя, а також попередньо узгодити перехід Крістіана Ньоргора в амстердамський Аякс.

Туди ж, до складу клубу зі столиці Нідерландів, вирушить і Зінченко. Спершу планувалося, що Аякс орендує футболіста у "канонірів". Але оскільки залишилося лише пів року до завершення контракту Олександра з лондонцями, клуб вважає пріоритетним продаж бодай за якусь суму.

Медогляд українця в Аяксі мав відбутися у вівторок, проте був відкладений. Очікується, що це станеться зовсім скоро.

Коли Зінченко вже виступав у Ередивізії?