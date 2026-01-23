Лондонский Арсенал во время зимнего трансферного окна намерен расчистить зарплатную ведомость. Трое игроков, включая Зинченко, не входят в дальнейшие планы клуба, пишет Mercatofootanglais.
Куда переходит Александр Зинченко?
Арсенал уже успел договориться об аренде Итана Нванери в Марсель, а также предварительно согласовать переход Кристиана Ньоргора в амстердамский Аякс.
Туда же, в состав клуба из столицы Нидерландов, отправится и Зинченко. Сперва планировалось, что Аякс арендует футболиста у "канониров". Но поскольку осталось всего полгода до завершения контракта Александра с лондонцами, клуб считает приоритетной продажу хотя бы за какую-то сумму.
Медосмотр украинца в Аяксе должен был состояться во вторник, однако был отложен. Ожидается, что это произойдет совсем скоро.
Когда Зинченко уже выступал в Эредивизии?
- Чемпионат Нидерландов не является для украинца чем-то новым.
- В 2016-2017 годах, по данным Transfermarkt, он был в составе ПСВ и провел за команду из Эйндховена 17 матчей, из которых четыре в Лиге чемпионов. Голов не забивал, однако отметился 4 ассистами.
- На фоне слухов об Аяксе Александр избавился в своем инстаграме от упоминаний о том периоде карьеры, удалив все, связанное с ПСВ.