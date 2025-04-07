Легендарний тренер розхвалив українського гравця після матчу Трабзонспора

У неділю, 6 квітня, відбувся 30-й тур турецької Супеліги. У запеклому протистоянні зійшлись Фенербахче та Трабзонспор.

Матч завершився розгромною перемогою "жовтих канарок" над "чорноморськими штормами" з рахунком 4:1. Наставник господарів Жозе Моурінью після гри відзначив українського гравця, повідомляє 24 канал.

Читайте також Новим тренером українців з Трабзонспору став ексодноклубник Тимощука

Кого виділив Моурінью

"Особливий" після матчу проти Трабзонспора похвалив гру суперників. Зокрема, португальський спеціаліст виділив українського вінгера Олександра Зубкова.

Жозе Моурінью також відзначив тренера Трабзонспора. Фахівець заявив, що він вибрав грати з чотирма захисниками через те, що "чорноморські шторми" могли розтягувати поле, але вони не використали свою звичну систему.

Було кілька факторів, щоб повернутися до гри з чотирма захисниками. Вони захищалися п’ятьма, а такі гравці, як Зубков і Педру Мальейру, могли створити нам проблеми. Це був хороший матч,

– сказав Моурінью для A Spor.

Нагадаємо, що Олександр Зубков перебрався до Трабзонспора взимку 2025 року. За цей час український півзахисник у 10 матчах за "чорноморських штормів" та забив 3 голи і віддав одну результативну передачу.