Лідер збірної України отримав травму перед матчами у Лізі націй

Олександр Зубков нещодавно перейшов з Шахтаря у турецький Трабзонспор. Український півзахисник часто з'являється у матчах нової команди.

У середу, 26 лютого, відбулись матчі 3-го раунду Кубка Туреччини-2024/2025. Трабзонспор в одному з матчів зустрівся з Різеспором.

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Що сталось з Зубковим

Олександр Зубков розпочав кубковий матч у старті Трабзонспора. У першому таймі український півзахисник отримав травму, повідомляє 24 канал із посиланням на haberts.com.

Зубкова хоча й намагався продовжити гру, але згодом зрозумів, що не зможе дограти бодай до кінця першого тайму. На 37-й хвилині матчу проти Різеспора українець був замінений.

Наставник Трабзонспора Шенол Гюнеш висловився про травму Олександра Зубкова у грі проти Різеспора в Кубку Туреччини.

Зубков, Мустафа та Савіч отримали пошкодження. Сподіваємося, що вони не серйозні,

– прокоментував Гюнеш.

Наразі невідомо, якої травми зазнав Олександр Зубков. У клубі заявили, що лідер збірної України пройде медичний огляд 26 лютого, аби визначити ступінь пошкодження.

До слова. Олександр Зубков після переходу у Трабзонспор встиг зіграти у п'яти матчах. На рахунку українського півзахисника одна результативна передача.

Нагадаємо, що через місяць збірнаї України зіграє проти Бельгії за вихід в дивізіон А Ліги Націй. Стикові матчі відбудуться 20 та 23 березня.