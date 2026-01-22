Українська біатлоністка повезе на Олімпіаду в Італію порося

Олександра Меркушина дебютуватиме на Олімпійських іграх-2026, які за два тижні стартують в Мілані та Кортіні. Українська біатлоністка ставить перед собою досить прості цілі.

Досягти позитивного результату сестрі іншої відомої спортсменки Анастасії Меркушиної допомагатиме спеціальний талісман, про який вона розповіла в інтерв'ю NV.

Дивіться також Чи потрапила в команду Джима: названо склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026

Які задачі ставить Меркушина на Олімпіаду-2026?

Олександра розуміє, що це перші в її житті Ігри, тому не підіймає планку надто високо і дивиться на все реалістично.

За словами спортсменки, вона буде задоволена, якщо чисто відпрацює на усіх вогневих рубежах у спринті та масстарті. При цьому Меркушина не називає конкретних місць у підсумковому протоколі особистих гонок.

Натомість в естафеті мета дуже чітка – потрапити до чільної сімки збірних.

Що допоможе Меркушиній на Олімпіаді?

У біатлоністки є талісман, який вирушить разом з нею до олімпійського селища. Це маленька іграшкова свинка.

Я купила її у паризькому Діснейленді. Вона є спогадом про дуже щасливий період мого життя і про власноруч здійснену мрію. Тому ця іграшка завжди зі мною,

– розповіла Меркушина.



Талісман Олександри Меркушиної / фото з архіву спортсменки

Як Олександра Меркушина виступала цього сезону?