Українська біатлоністка повезе на Олімпіаду в Італію порося
- Олександра Меркушина дебютуватиме на Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні з метою чисто відпрацювати на вогневих рубежах та потрапити до чільної сімки в естафеті.
- Її талісманом на іграх буде маленька іграшкова свинка, яку вона купила у паризькому Діснейленді.
Олександра Меркушина дебютуватиме на Олімпійських іграх-2026, які за два тижні стартують в Мілані та Кортіні. Українська біатлоністка ставить перед собою досить прості цілі.
Досягти позитивного результату сестрі іншої відомої спортсменки Анастасії Меркушиної допомагатиме спеціальний талісман, про який вона розповіла в інтерв'ю NV.
Які задачі ставить Меркушина на Олімпіаду-2026?
Олександра розуміє, що це перші в її житті Ігри, тому не підіймає планку надто високо і дивиться на все реалістично.
За словами спортсменки, вона буде задоволена, якщо чисто відпрацює на усіх вогневих рубежах у спринті та масстарті. При цьому Меркушина не називає конкретних місць у підсумковому протоколі особистих гонок.
Натомість в естафеті мета дуже чітка – потрапити до чільної сімки збірних.
Що допоможе Меркушиній на Олімпіаді?
У біатлоністки є талісман, який вирушить разом з нею до олімпійського селища. Це маленька іграшкова свинка.
Я купила її у паризькому Діснейленді. Вона є спогадом про дуже щасливий період мого життя і про власноруч здійснену мрію. Тому ця іграшка завжди зі мною,
– розповіла Меркушина.
Талісман Олександри Меркушиної / фото з архіву спортсменки
Як Олександра Меркушина виступала цього сезону?
Згідно з даними на сайті Міжнародного біатлонного союзу, Меркушина у Кубку світу заробила 8 очок і посідає 91-ий рядок загального заліку.
Найкращий її результат в особистих гонках – 59-те місце в спринті на етапі в Обергофі.
Програма біатлону на Олімпійських іграх в Італії стартує 8 лютого.