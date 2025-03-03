Україну представляли чотири спортсменки – Олена Городна, Олександра Меркушина, Ксенія Приходько та Тетяна Тарасюк. Після цієї гонки скарбничка "синьо-жовтих" поповнилася першою медаллю на турнірі, повідомляє 24 Канал.

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Як виступили українки

Найкращий результат серед представниць збірної України продемонструвала Олександра Меркушина. Вона двічі схибила на першому вогневому рубежі, проте після цього заробила лише одне коло штрафу та здобула "бронзу".

У топ-15 фінішували ще дві українські спортсменки. Ксенія Приходько з трьома промахами посіла дев'яту позицію, а Олена Городна аж з шістьма колами штрафу розташувалася на 15-й сходинці.

Тетяна Тарасюк припустилася одразу восьми хиб на вогневих рубежах. Така стрільба не дозволила їй претендувати на високі місця – 32-га позиція.

Юніорський ЧС-2025 з біатлону. Масстарт-60

Сара Андерссон (Швеція, 2+0+2+0) 28:33.0 Амалі Бандю (Франція, 2+0+0+0) +12.5 Олександра Меркушина (Україна, 2+0+0+1) +17.2

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9. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+1+1) +1:08.2

15. Олена Городна (Україна, 0+1+4+1) +1:34.2

32. Тетяна Тарасюк (Україна, 3+1+3+1) +3:28.7

До слова. Попередню медаль для збірної України на юніорському чемпіонаті світу також здобула Олександра Меркушина. Вона у 2024 році стала переможницею масстарту-60 серед дівчат.

Зазначимо, що юніорський ЧС-2025 триватиме до 5 березня. Він закінчиться двома естафетами – юніорки (10:30) та юніори (13:45).