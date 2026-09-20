Українська тенісистка спрямує призові з US Open на потреби ЗСУ

Олександра Олійникова проводить свій перший повноцінний сезон у WTA-турі, під час якого брала участь у змаганнях найвищих категорій WTA1000 та Гренд-слем. Зароблені призові спортсменка передає українському війську.

Олійникова оголосила, що понад 2,4 мільйона гривень, які вона отримала за виступи на US Open у Нью-Йорку, перетворяться на донат, пише 24 Канал.

Призові з US Open – на ЗСУ

У своїх соцмережах, які перейменовані на честь проєкту зі збору коштів на дрони для війська, Олександра Олійникова оголосила, що приблизно 54 тисяч доларів з тих коштів, що були зароблені нею у США на заключному мейджорі сезону, вона передасть батальйону безпілотних систем "Спалах" 28-ої Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ.

Олійникова нагадала, що допомога українським захисникам є для неї справді важливою і дає мотивацію і сенс виходити на корт.



Спортсменка продовжує наполягати на тому, що теніс потрібно використовувати, щоб говорити світу про Україну. Олійникова стверджує, що розповідає глядацькій та вболівальницькій авдиторії цього виду спорту власну історію тенісистки з країни, яка бореться й захищається від агресії.

Як Олександра Олійникова проводить сезон у WTA-турі

Наразі українка посідає 41-ий рядок світового рейтингу. Цьогоріч вона вперше виступила в основній сітці усіх турнірів Великого шолому і досягла найбільшого успіху на Ролан Гаррос, де дісталася третього раунду.

Загалом за цей сезон Олійниковій вже вдалося заробити призовими близько 866 тисяч доларів.

На жаль, вона не допоможе збірній України у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг. Сама спортсменка підозрює, що була виключена зі складу команди з неспортивних причин.