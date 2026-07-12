"Можете писати погрози, імунітет в наявності": Олійникова відповіла критикам заяви про ТЦК

Українська тенісистка Олександра Олійникова відреагувала на події у Львові, де група людей напала на військовослужбовців ТЦК. За свою позицію суспільно активна спортсменка отримала хейт та навіть погрози.

Олійникова вважає, що після інциденту у місті Лева потрібно розглянути питання про те, щоб військовослужбовці ТЦК мали право на використання проти нападників зброї. За це на неї накинулися деякі користувачів мережі, пише 24 Канал.

Що сказала хейтерам Олександра Олійникова?

Після інциденту у Львові тенісистка рішуче розкритикувала нападників і заявила, що ухилянти не думають про тих, хто місяцями не бачить рідних і свого дому. Вона підкреслила неприпустимість нападів на військовослужбовців і висловила бажання, щоб ТЦК могли у подібних випадках захищатися вогнепальною зброєю.

Після критики Олійникова нагадала, що ніколи не боялася висловити свою позицію і тому звикла до хейту. Її критикують ті, хто не хочуть брати на себе жодної відповідальності, ті, хто не розуміють, що в умовах війни існують лише два варіанти – у війську або для війська.

Олійникова обурена ненавистю в бік чинних військових.

Щось відчуваю, що після цього поста піде хвиля хейту номер 2, ну але це буде чудовим фільтром якості підписників. Я чую військових, і я знаю, які в мене мотивації. А дорогі в моєму житті чоловіки – моя гордість, які не стали чекати ворога, сидячи вдома. А ви можете і далі писати побажання смерті мені і моїй сімʼї за те, що висловила незручну вам думку на однозначну ситуацію,

– написала у соцмережах тенісистка.

Олександра запевнила, що вже багато разів опинялася у такій ситуації і отримувала усілякі коментарі, особливо від росіян, тому виробила проти цього імунітет.