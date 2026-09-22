"Погугліть про Олешки": Олійникова після перемоги звернулась до фанів з важливим закликом

Олександра Олійникова успішно стартувала на тенісному турнірі WTA 500 у Сінгапурі. В першому колі українка обіграла представницю США Вівіан Вольфф.

Після матчу Олійникова скористалася нагодою звернутися до вболівальників із важливим меседжем. Спортсменка нагадала світу про гуманітарну катастрофу, яка відбувається в окупованих Олешках, пише 24 Канал.

Що Олійникова сказала про Олешки

47-ма ракетка світу досить легко впоралася зі своєю суперницею, яка посідає аж 240-ий рядок рейтингу. Олійниковій знадобилися два сети і один тай-брейк.

Під час інтерв'ю на корті Олександра говорила не про свій теніс, а про найважливіші речі. Вона закликала присутніх на трибунах та телеглядачів дізнатися більше про події в Україні, зокрема один з найстрашніших злочинів росіян.

Будь ласка, погугліть інформацію про Олешки, там гуманітарна катастрофа. Люди там голодують, не мають доступу до гуманітарної допомоги чи ліків і не можуть виїхати чи евакуюватися. Тому я прошу кожного: коли ви завершите перегляд цього чудового турніру, пошукайте інформацію та поширюйте її – діліться нею всюди, щоб ми могли врятувати життя українців,

– сказала Олійникова.

Що далі для Олександри Олійникової

У другому колі у Сінгапурі українка протистоятиме представниці Польщі Маї Хвалінській – головній сенсації цьогорічного Ролан Гаррос, яка у Парижі змогла дійти до фіналу.

В історії протистоянь Олійникової та Хвалінської поки був лише один матч, який завершився на користь суперниці українки.

Олійникова мала б готуватися до участі в фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг, але її було виключено зі складу команди – за версією самої тенісистки, з неспортивних причин.