"Погугліть про Олешки": Олійникова після перемоги звернулась до фанів з важливим закликом
Олександра Олійникова успішно стартувала на тенісному турнірі WTA 500 у Сінгапурі. В першому колі українка обіграла представницю США Вівіан Вольфф.
Після матчу Олійникова скористалася нагодою звернутися до вболівальників із важливим меседжем. Спортсменка нагадала світу про гуманітарну катастрофу, яка відбувається в окупованих Олешках, пише 24 Канал.
Що Олійникова сказала про Олешки
47-ма ракетка світу досить легко впоралася зі своєю суперницею, яка посідає аж 240-ий рядок рейтингу. Олійниковій знадобилися два сети і один тай-брейк.
Під час інтерв'ю на корті Олександра говорила не про свій теніс, а про найважливіші речі. Вона закликала присутніх на трибунах та телеглядачів дізнатися більше про події в Україні, зокрема один з найстрашніших злочинів росіян.
Будь ласка, погугліть інформацію про Олешки, там гуманітарна катастрофа. Люди там голодують, не мають доступу до гуманітарної допомоги чи ліків і не можуть виїхати чи евакуюватися. Тому я прошу кожного: коли ви завершите перегляд цього чудового турніру, пошукайте інформацію та поширюйте її – діліться нею всюди, щоб ми могли врятувати життя українців,
– сказала Олійникова.
Що далі для Олександри Олійникової
У другому колі у Сінгапурі українка протистоятиме представниці Польщі Маї Хвалінській – головній сенсації цьогорічного Ролан Гаррос, яка у Парижі змогла дійти до фіналу.
В історії протистоянь Олійникової та Хвалінської поки був лише один матч, який завершився на користь суперниці українки.
Олійникова мала б готуватися до участі в фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг, але її було виключено зі складу команди – за версією самої тенісистки, з неспортивних причин.