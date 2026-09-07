Українську тенісистку раптово викреслили зі складу збірної після US Open

Олександра Олійникова не зіграє за Україну у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Тенісистка заявила, що після US Open їй повідомили про заміну.

Рішення стало несподіваним, адже Олійникова була включена до попередньої заявки української команди на престижний турнір. Сама спортсменка припускає, що причина її відсутності може бути пов'язана не зі спортивними аспектами, передає Sport.ua.

Олійникова дізналася про рішення після US Open

Олександра Олійникова розповіла, що після завершення виступів на US Open 2026 їй повідомили про рішення не включати її до остаточної заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

За словами тенісистки, їй сказали, що у складі національної команди буде проведена заміна. При цьому Олійникова припускає, що таке рішення може мати неспортивні причини.

Для 25-річної тенісистки це особливо прикро, адже у квітні вона дебютувала за збірну України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. У протистоянні з Польщею Олійникова принесла команді перемогу, обігравши Лінду Клімовічову у четвертому матчі.

Спочатку до заявки України на фінальний етап також потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Наразі невідомо, хто саме замінить Олійникову. Капітаном збірної є Ілля Марченко.

Україна зіграє проти Бельгії

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені. Українська команда розпочне виступи одразу з чвертьфіналу, де її суперницею стане збірна Бельгії.

Матч запланований на 24 вересня і розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом. Переможець протистояння продовжить боротьбу за трофей.

Водночас Олійникова раніше неодноразово критикувала рішення інших українських тенісисток. Зокрема, вона висловлювалася щодо Юлії Стародубцевої та Надії Кіченок після їхньої зустрічі з ексросіянкою Дар'єю Касаткіною в Афінах.

Також Олександра критикувала Ангеліну Калініну за виступи в парі з угоркою Анною Бондар. Причиною стала поїздка Бондар до Росії у 2022 році. Олійникова принципово не тисне руку угорській спортсменці та називала співпрацю Калініної з нею черговим "зашкваром" українського тенісу.