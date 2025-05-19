Гравці Олександрії з шампанським напали на тренера під час інтерв'ю: відео гарячого святкування

Клуб з Кіровоградщини вперше у своїй історії здобув срібні нагороди УПЛ. Саме тому гравці не стримували емоції після оформлення досягнення та феєрично відсвяткували це після матчу з Вересом.

Чемпіонат України 2024-2025 наближається до свого завершення. За тур до завершення турніру визначився чемпіон УПЛ, котрим стало київське Динамо, повідомляє 24 Канал.

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Салют з шампанського

Головною ж сенсацією сезону стало віцечемпіонство Олександрії. Команда Руслана Ротаня обіграла Верес (2:1) та зберегла відрив від Шахтаря у п'ять балів за тур до фінішу.

Після гри проти рівненців гравці Олександрії влаштували шоу для свого наставника. Футболісти увірвались у флеш-зону, де Ротань давав інтерв'ю, та облили його шампанським під спів "Ротань on fire".

Відео феєрії гравців Олександрії після матчу з Вересом:

Нагадаємо, що це перші срібні нагороди УПЛ в історії Олександрії. Раніше найкращим досягненням "аграріїв" у чемпіонаті України було третє місце в сезоні 2018-2019.

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Друге місце дозволить Олександрії зіграти у кваліфікації Ліги конференцій. Команда Руслана Ротаня ще може наздогнати Динамо за підсумком поточного сезону, проте не зможе випередити киян через гірші результати в очних матчах (0:0, 0:3).