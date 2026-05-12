Срібний призер чемпіонату України офіційно вилетів у Першу лігу

Українська Прем'єр-ліга сезону 2025/2026 добігає кінця. Крім визначення чемпіона, яким вже став Шахтар за три тури до фінішу, вирішується й доля інших команд.

Дехто може вилетіти до Першої ліги, а хтось ще позмагається у перехідних матчах. До Першої ліги вже вилетів СК Полтава, а за ним і Олександрія, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про виліт Олександрії з УПЛ?

Наразі в УПЛ проходить 28-й тур із 30.

У вівторок, 12 травня, Олександрія зустрічалася з Зорею й поступилася з рахунком 1:2. Ця поразка остаточно відкинула команду в нижню частину турнірної таблиці та позбавила математичних шансів поборотися за місце у перехідних матчах.

Варто знати! Перехідні матчі в Українській Прем'єр-лізі – це стикові поєдинки між командами, що фінішували на 13 – 14 місцях у вищому дивізіоні, та командами, які посіли 3 – 4 місця у Першій лізі. Їхня мета – визначити, хто зіграє в УПЛ у наступному сезоні.

Минулого сезону Олександрія здобула історичне срібло, посівши друге місце в чемпіонаті.

Втім, цього сезону команда не змогла виграти жодного матчу з вересня, переживши рекордну серію з 21 поєдинку без перемог.

Варто зазначити, що Олександрія виступає в УПЛ з 2015 року і жодного разу за цей час не фінішувала нижче дев'ятого місця.

Як виступала Олександрія у сезоні 2024/2025?

Команда завершила сезон в УПЛ на другому місці, здобувши 67 очок у 30 матчах, що забезпечило їй участь у Лізі конференцій УЄФА наступного сезону. Протягом більшої частини успішного чемпіонату команду очолював Руслан Ротань. Після завершення чемпіонату, у червні 2025 року, новим головним тренером став Кирило Нестеренко.

У Кубку України клуб дійшов до стадії чвертьфіналу.

Що відомо про футбольний клуб Олександрія?

У сезоні 2025/2026 клуб брав участь у Лізі конференцій, але вже у другому кваліфікаційному раунді поступився Партизану з рахунком 0:2 та 0:4.

У березні 2026 року, після звільнення Кирила Нестеренка через незадовільні результати, команду втретє очолив Володимир Шаран. За даними сайту Олександрії, раніше він виводив клуб до бронзових нагород у сезоні 2018/2019 та забезпечував участь у груповому етапі Ліги Європи.