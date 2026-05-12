Усі матчі відбудуться упродовж двох днів у досить незвичному для України форматі "мідвіку". Деякі поєдинки вимушено збігатимуться в часі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Давно стидоба, одна вивіска залишилась": Маркевич жорстко розніс Динамо

Який календар 28-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Вже у першому ж матчі туру Олександрія може остаточно втратити прописку в еліті – якщо поступиться луганській Зорі. Так само ризикує і Полтава – у суперниках ЛНЗ, який продовжує боротьбу за срібні медалі.

Динамо протистоятиме Колосу, який проводить загалом вдалий сезон і впевнено тримається у верхній частині турнірної таблиці.

Шахтар проти Оболоні має можливість випробувати резерви і дати шанс молоді: для "гірників" сезон фактично завершений, адже чемпіонство вже в кишені, а у кубкових змаганнях донеччани участі вже не беруть.

Календар 28-го туру УПЛ 2025/2026

Вівторок, 12 травня, 13:00. Олександрія – Зоря

Вівторок, 12 травня, 15:30. Епіцентр – Полісся

Вівторок, 12 травня, 18:00. Верес – Кривбас

Вівторок, 12 травня, 18:00. Металіст 1925 – Карпати

Середа, 13 травня, 13:00. Кудрівка – Рух

Середа, 13 травня, 15:30. Динамо – Колос

Середа, 13 травня, 15:30. ЛНЗ – Полтава

Середа, 13 травня, 18:00. Шахтар – Оболонь

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 11:45 12.05.2026

Як закінчився попередній 27-й тур УПЛ 2025 – 2026?