Все матчи состоятся в течение двух дней в довольно необычном для Украины формате "мидвика". Некоторые поединки вынужденно будут совпадать во времени, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 28-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Уже в первом же матче тура Александрия может окончательно потерять прописку в элите – если уступит луганской Заре. Так же рискует и Полтава – в соперниках ЛНЗ, который продолжает борьбу за серебряные медали.

Динамо будет противостоять Колосу, который проводит в целом удачный сезон и уверенно держится в верхней части турнирной таблицы.

Шахтер против Оболони имеет возможность испытать резервы и дать шанс молодежи: для "горняков" сезон фактически завершен, ведь чемпионство уже в кармане, а в кубковых соревнованиях дончане участия уже не принимают.

Календарь 28-го тура УПЛ 2025/2026

Вторник, 12 мая, 13:00. Александрия – Заря

Вторник, 12 мая, 15:30. Эпицентр – Полесье

Вторник, 12 мая, 18:00. Верес – Кривбасс

Вторник, 12 мая, 18:00. Металлист 1925 – Карпаты

Среда, 13 мая, 13:00. Кудривка – Рух

Среда, 13 мая, 15:30. Динамо – Колос

Среда, 13 мая, 15:30. ЛНЗ – Полтава

Среда, 13 мая, 18:00. Шахтер – Оболонь

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 11:45 12.05.2026

