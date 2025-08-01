У четвер, 31 липня, відбулися поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. В одному з них сербський Партизан вдома приймав Олександрію.

Матч відбувався в Белграді та завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0. Перед його початком відбувся скандал, який мав антиукраїнський контекст, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Олександрії.

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Що сталося перед грою Партизан – Олександрія?

Футболісти Олександрії хотіли традиційно вийти на гру з прапором України. Проте їм заборонили це зробити.

Футбольний клуб Олександрія прибув до Белграда на важливий матч, але зіткнувся з несподіваною забороною – вийти на поле з прапором України. Ми були глибоко розчаровані цим рішенням, адже наш прапор – це не просто шматок тканини. Це символ нашої ідентичності, нашої свободи та нашої незламної волі,

– йдеться у заяві.

"Містяни" також додали, що попри цю заборону, вони продовжать з гордістю представляти рідну країну та наголосили на важливості державної символіки:

"Де б ми не були – на футбольному полі, на міжнародних змаганнях чи в будь-якій точці світу, ми з гордістю несемо наш стяг. Бо він є втіленням кожного з нас, наших сердець, наших прагнень".

До слова. Свій наступний матч Олександрія проведе 3 серпня на виїзді проти Кудрівки. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Нагадаємо, що "містяни" стали єдиним українським клубом, який вилетів у другому кваліфікаційному раунді єврокубків. Інші три команди УПЛ продовжили свій шлях та вже знають своїх майбутніх суперників.