Дворазовий олімпійський чемпіон кинув виклик Усику

Олександр Усик після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі став беззаперечним королем хевівейту. З моменту його останнього бою чимало бійців висловлювали бажання скинути українця з трону та провести очне протистояння.

До довгого списку охочих додався ще один боксер. Ним став узбецький супертяж Баходір Джалолов, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Нагадало битву Усик – Ф'юрі: українець переміг в Ер-Ріяді двометрового гіганта

Узбек має великі амбіції

Чемпіон двох останніх літніх Олімпійських ігор кинув виклик Олександру Усику. Він заявив, що готовий до титульного поєдинку на професійному рівні та хоче битися з головними зірками хевівейту.

Я готовий битися за титул чемпіона світу. Я хочу отримати пояс якомога швидше. Я на 100% до цього готовий. Я готовий до бою з Усиком і Джошуа, з будь-ким. Я хочу бою з найсильнішими,

– сказав Джалолов.

Зазначимо, що на професійному рівні Баходір Джалолов провів 15 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 14 нокаутом.

Востаннє узбецький боксер виходив на ринг 5 квітня, коли здолав українського бійця Ігоря Шевадзуцького. У цьому поєдинку Джалолов уперше не зміг перемогти достроково.