Найкращий бомбардир збірної України відмовив клубу з Каталонії

В іспанській Ла Лізі через виліт Жирони стало одразу на троє українців менше. Проте представництво нашої країни в топ-чемпіонаті цього літа могло збільшитися на одного результативного вінгера.

Йдеться про Олексія Гуцуляка, який у 2025 році став найкращим голеадором національної збірної України. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, футболіст отримав пропозицію від відомого каталонського клубу.

Куди в Іспанії міг перейти Олексій Гуцуляк

Вінгер, який не зміг домовитися про продовження контракту в Поліссі і перебуває у статусі вільного агента, не чужий для іспанського футболу. У 2016 році Гуцуляк провів трохи часу у третій команді Вільярреала, коли права на нього належали львівським Карпатам. Для 19-річного гравця це був цінний досвід.

За словами Ігоря Бурбаса, цього разу бачити українця у своєму складі був готовий Еспаньйол з Барселони. Команда, якій доводиться бути в тіні своїх набагато більш титулованих і популярних сусідів, пропонувала Гуцуляку зарплату у розмірі 600 тисяч євро на рік.

Натомість амбіції футболіста виявилися відчутно вищими. Олексій хотів би отримувати у своєму новому клубі не менше 1,5 мільйона євро.

Тож на запит щодо підписання контракту з Еспаньйолом Гуцуляк відповів відмовою.

Чим відзначився Олексій Гуцуляк у 2025 році

Попри те, що Гуцуляк не грає на позиції центрального нападника, саме він в останній рік роботи зі збірною України Сергія Реброва очолив список бомбардирів головної команди.

У 9 матчах у синьо-жовтій футболці Гуцуляк забив 5 голів та записав до активу дві результативні передачі. Цікаво, що за рік до того Олексій зіграв 5 матчів і взагалі не брав участь у гольових діях.