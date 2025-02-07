Лень змінив клубну прописку в НБА: де гратиме український баскетболіст

Український центровий Олексій Лень змінив команду в НБА. Він став учасником 3-стороннього обміну.

Сакраменто Кінгз відправив 31-річного баскетболіста збірної України до Вашингтон Візардз, повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Марка Штейна. Цей перехід відбувся в дедлайн періоду обмінів в НБА.

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Новий етап у кар'єрі

За результатами багаторівневого обміну "Кінгз" віддали також форварда Колбі Джонса та драфт-пік другого раунду в Мемфіс Гріззліс. У відповідь Сакраменто отримали Джейка Ларавію, а також захисника Маркуса Смарта від "Гріззліс".

Зазначимо, що Олексій Лень уже виступав за "Візардз" у сезоні-2020/2021. Тоді він провів за команду 57 матчів, після чого перейшов у Сакраменто Кінгз, за який грав протягом трьох з половиною років.

Довідка. Наразі Вашингтон Візардз посідає останню сходинку в турнірній таблиці Східної конференції. Команда здобула лише 9 перемог у 50 матчах, але при цьому тріумфувала у трьох останніх зустрічах.

Наступний поєдинок "Візардз" зіграють 8 лютого проти Клівленд Кавальєрс. Він розпочнеться о 2:00 за київським часом.