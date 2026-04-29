Легенда Динамо Михайличенко довів до істерики олімпійську чемпіонку з Росії

Легендарний український футболіст і тренер Олексій Михайличенко чітко продемонстрував своє негативне ставлення до представників країни-агресора. Його висловлювання викликали у росіян вкрай негативну реакцію.

На відверті слова Михайличенка щодо того, як він сприймає прихильників окупантів, відповіла олімпійська чемпіонка Зимових олімпійських ігор в Турині Світлана Журова, яка після спортивної кар'єри подалася в політику. Як пише sport-express, росіянка почала говорити про провокацію і відповідь на неї.

Що сказав Михайличенко про росіян?

У випуску ютуб-проєкту Дениса Бойка Олексій Михайличенко провів паралель між тим, якими є за характером англійці та шотландці порівняно з росіянами та українцями.

Говорячи про те, що англійці є більш самозакоханими, манірними та зарозумілими, ексфутболіст додав, що за цими рисами вони "як російська падаль".

Як відреагували в Росії?

Світлана Журова, яка виступала у ковзанярському спорті і виграла дистанцію 500 метрів на Олімпіаді-2006, вирішила винести свої скарги на цей епізод у публічний простір.

Ми ж їх так не називаємо. Та й не будемо ніколи називати. Тому що ми точно не опустимося до цього рівня. Обурення. Навіщо заводити людей? Навіщо провокувати наших уболівальників? Це ж провокація чистої води. Я б не хотіла накручувати наших уболівальників. Головне, щоб потім вони відігратися не захотіли. Я б їм рекомендувала, коли ми повернемося в міжнародні турніри, відповідати по-джентльменськи стримано,

– продемонструвала зверхність Журова.

При цьому колишня ковзанярка точно не може претендувати на роль морального авторитету. Вона активно підтримує російський диктаторський режим і називала воєнного злочинця Путіна "найбільш демократичним президентом".

Як Олексій Михайличенко не поїхав грати за Росію?

В тому ж інтерв'ю колишньому динамівському голкіперу Михайличенко розповів про ще один цікавий епізод, який стався на самому початку незалежності України.

Після Євро-1992, на якому Михайличенко та інші українці грали за збірну СНД, усі колишні країни СРСР створювали свої власні національні команди. Зіркового атакувального хавбека хотіли переманити до збірної Росії – обіцяли гроші і житлові умови в Москві.

Але Михайличенко заявив, що не погодився на таку пропозицію, адже для нього Батьківщина – це не тільки Україна, але й Київ, Динамо, рідний стадіон. Зрадити це все він не міг і не хотів.