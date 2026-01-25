"Не дамо замнути": депутат Київради пообіцяв розібратися з Михайличенком через бійку

Історія з побиттям легендою Динамо Олексієм Михайличенком слюсаря вже дійшла до владних коридорів. У Київраді вирішили взяти справу колишнього футболіста на контроль.

На дії Михайличенка звернув увагу депутат від фракції "Європейська солідарність" Леонід Ємець. Далі оцінку поведінці футболіста і тренера дасть профільний комітет, написав Ємець на своїй фейсбук-сторінці.

Що сказав депутат про побиття Михайличенком людини?

Ємець оприлюднив світлини з постраждалим слюсарем з Печерського району паном Миколою, який після конфлікту з Олексієм Михайличенком перебуває у лікарні.

Слюсар Микола, якого побив Олексій Михайличенко / фото з фейсбуку Леоніда Ємця

За словами депутата, сам побитий комунальник розповів йому, що динамівець завдав удару нижче пояса і "пообіцяв, що це лише початок, а далі буде тільки гірше".

Ми візьмемо цю справу на контроль. Розглянемо на комісії. Не дамо замнути. Люди, як пан Микола, всі ці дні рятують киян від холодної смерті. Їх катастрофічно не вистачає. На 200 будинків усього 5 сантехніків, а тепер 4. Тому коли захочете спитати, де ваш сантехнік, сходіть до футболіста Михайличенка і запитайте його,

– написав Ємець.

Які версії подій від учасників бійки?

За інформацією ТСН, слюсар не розуміє, чому ексфутболіст напав на нього, адже має у своїй квартирі автономне опалення. Пан Микола стверджує, що Михайличенко сильно вдарив його у пах, після чого чоловікові довелося звернутися до урологічного відділення лікарні.

Сам динамівець розповів інсайдеру Ігорю Бурбасу, що діяв лише у відповідь на образу, яку сантехнік нібито завдав його дружині. Факт побиття Михайличенко заперечує, стверджуючи, що просто "поговорив по-чоловічому".

