Батько у ЗСУ, а Росія бомбить рідне місто: цікаві факти про юного рекордсмена Олексія Середу

В Україні завжди були видатні спортсмени, які прославляють рідну країну на міжнародних змаганнях. Їм також росте гідна заміна, яка у майбутньому може здобути ще більше нагород для Батьківщини.

Одним із них є український стрибун у воду Олексій Середа. Що відомо про кар'єру та досягнення спортсмена, а також цікаві факти – розповідає 24 канал.

Що відомо про кар'єру Середи?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Середа 25 грудня 2025 року святкує 20-річчя. У віці чотирьох років разом із сестрою-близнючкою стрибун у воду почав відвідувати спорткомплекс "Водолій", де тренувалися до 16 років.

Пізніше їх разом із тренеркою Тетяною Погрібною запросили до Києва. Згодом сестра Середи, яка була чемпіонкою України та кандидатом у майстри спорту залишила кар'єру.

Олексій Середа / Фото з відкритих джерел

А Олексій у 2019 році дебютував у складі національної збірної України. Юний атлет на чемпіонаті світу разом з Олегом Сербіним здобув четверте місце у фіналі синхронних стрибків.

Також він став четвертим у індивідуальних стрибках на вищці та кваліфікувався на Олімпійські ігри 2020 року у Токіо.

Як Середа виступив на Олімпіаді у Токіо?

Олімпійські ігри-2020 у Токіо перенесли через пандемію COVID-19, тому змагання відбулися у 2021 році. 7 серпня українець виступив у фіналі турніру зі стрибків у воду з 10-метрової вишки посів шосте місце.

Олексій Середа / Фото з відкритих джерел

Також Середа разом з Сербіним виступив у сихронних стрибках. Тоді українські спортсмени зайняли шосту сходинку.

Напередодні Олімпіади він взяв участь у домашньому чемпіонаті Європи, що відбувся у Києві у 2019 році. Тоді ще український стрибун у воду став наймолодшим переможцем змагань в історії.

Як Середа став наймолодшим чемпіоном Європи?

На момент, коли у столиці України відбувся чемпіонат Європи, Середі було лише 13 років. У синхронних стрибках разом із тим же Сербіним він став срібним призером змагань.

Однак у індивідуальних стрибках Середа завоював "золото" турніру – українець показав результат 488,85 бала. Цікаво, що 22 серпня 2022 року вдруге переміг на чемпіонаті Європи, ставши першим українцем, який здобув цей титул.

Що відомо про особисте життя Середи?

Попри публічність український стрибун тримає особисте життя поза публічністю. Однак у інтерв'ю "Коротко.про" про те, що його батько служить у Збройних Силах України.

"Він знаходиться в Херсонській області. Живе в окопі. І з ним я вже не бачився дуже давно. Але зв'язок з ним є, ми часто спілкуємося. Тато хоч і каже мені, що у них "тихо і спокійно", а я розумію, що "долітає" в ті місця, де він служить, часто. Просто він так говорить, щоб ми з сестрою не хвилювалися і думали, що все гаразд",

– розповідав спортсмен.

Також він висловився про те, що у серпні 2025 року вкотре обстріляли його рідне місто Миколаєв. Під удар потрапив спорткомплес "Водолій", де Середа почав займатися спортом.

"Чесно кажучи, не знаю, в якому він зараз стані. Мені відомо, що з нього повилітали вікна. Мені було дуже прикро – це твій рідний басейн, ти в ньому виріс, робив свої перші кроки. І тут його ці собаки обстрілюють, а потім ще допускають російських спортсменів на змагання і говорять, що це нейтральні спортсмени. Хоча, як бачимо, ці нейтральні спортсмени руйнують наші міста, не дають нам нормально жити",

– поділився Середа.

Окрім того, він зазначив, що у Миколаєві також постраждав його будинок. Зі слів спортсмена, у дім прилетів снаряд та пробив два поверхи та була діра у ванні кімнаті, але усе вдалося відновити.

Як Середу запрошували у Росію?

Після початку повномасштабного вторгнення Середу запрошували у Росію. Про що розповідала мати спортсмена Олена в інтерв'ю Obozrevatel UA.

З її слів, спортсмен не спілкувався з представниками ворожої країни через вік. Водночас Середа дуже популярний у державі-агресорці.

Мені кілька разів до війни дзвонив росіянин – у них із дружиною не було дітей, і вони усиновили хлопчика, який пішов на стрибки у воду. Льоша у нього кумир, і до вторгнення 24 лютого тато зв'язувався зі мною і питав, як потрапити до Льоші на тренування. Я йому говорила: Ви ж розумієте, що я цим не завідую, дзвоніть тренеру Тамарі Володимирівні й домовляйтеся, – розповідала мати Середи.

У результаті усе завершилося лише розмовами. Український стрибун відмовився від запрошення російських тренерів.

Інші досягнення Середи