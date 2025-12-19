Згідно з документом, до списку ввійшли вісім представників українського спорту. Серед них опинився й миколаївський стрибун у воду Ілля Кваша, повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Президента України.

Хто такий Ілля Кваша?

Також до переліку увійшли: Сергій Бубка, Яна Клочкова, Євген Браславець, Ігор Матвієнко, Валерій Лозик, Інна Фролова та Юрій Єрмаков. На відміну від більшості зі списку, він не був відкритим зрадником.

Ілля з початку повномасштабного вторгнення зайняв правильну сторону. Він був, зокрема, залучений до благодійного фонду "Країна спорту".

Ба більше, у 2022 році Кваша став головним тренером збірної України зі стрибків у воду. Щоправда, він не затримався надовго на цій посаді.

Його підопічні здійняли скандал з вимогою звільнити наставника. Вони звинуватили тренера в шантажі та принижуванні спортсменів. Також у нього був особистий конфлікт з Олексієм Середою.

Важливо. У 2023 році Іллю звільнили, після чого той начебто переїхав у Канаду. Після цього він припинив активність у соцмережах і не виходить в інформаційний простір.

Якого розміру були стипендії для спортсменів зі списку?

Виплати залежали від прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб. Стипендія була пожиттєвою, але діяла за умови виконання вимог положення.

Чемпіони Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор – 4 ПМ (у 2025 році – 12112 гривень, у 2026 році – 13312 гривень).

Срібні призери 3,5 ПМ (у 2025-му – 10598 гривень, у 2026-му – 11648 гривень).

Бронзові призери – 3 ПМ (у 2025-му – 9084 гривень, у 2026-му – 9984 гривень).

Що відомо про спортивні досягнення Іллі Кваші?