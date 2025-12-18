Україна поступово обмежує права зрадників та вводить проти них санкції. Черговий такий крок днями був зроблений президентом Володимиром Зеленським.

Голова держави підписав указ про припинення державних стипендій для восьми українських спортсменів. Серед них чимало колишніх призерів Олімпійських ігор. Де зараз ці зрадники України – розповідає 24 Канал.

Сергій Бубка



Сергій Бубка залишив Україну та живе у Монако / фото Getty Images

Колишній легкоатлет довгий час очолював НОК України. Втім у 2022-му Бубка остаточно виїхав з України і з того часу живе поблизу Монако разом з родиною.

Сергій довго не хотів називати Росію агресором та замовчував питання війни. Пізніше ж видання Bihus.info встановило, що компанії Бубки на окупованих Росією регіонах та ведуть там діяльність. Одна із фірм навіть забезпечує пальним окупантів.

Яна Клочкова



Одне з перших фото сина Яни Клочкової / фото з фейсбуку спортсменки

Клочкова є рекордсменкою України за кількістю золотих медалей на Олімпійських іграх (4). Проте її політична позиція давно зрозуміла – плавчиня підтримує Росію у війні.

До 2022 року Яна проживала у Києві та замовчувала анексію рідного Криму. А з початком повномасштабного вторгнення вона виїхала на окупований півострів, де зараз живе разом із сином.

Ілля Кваша



Ілля Кваша отримував свою "Зірку слави" у Києві / фото з інстаграму спортсмена

Бронзовий призер ОІ-2008 не був відкритим зрадником. Більш того, у 2022 році він став головним тренером збірної України зі стрибків у воду. Правда, пізніше його підопічні здійняли скандал з вимогою звільнити Квашу.

Його звинуватили у шантажі та принижуванні спортсменів, а також особистий конфлікт із Олексієм Середою. У 2023-му Квашу звільнили, після чого той, за чутками у ЗМІ, переїхав у Канаду.

Євген Браславець та Ігор Матвієнко



Євген Браславець та Ігор Матвієнко виграли "золото" в Атланті / фото з відкритих джерел

Браславець та Матвієнко принесли Україні єдине олімпійське золото у вітрильному спорті у 1996 році. Євген навіть був прапороносцем України на відкритті ОІ-2000.

Однак після анексії Криму сімферополець Браславець став громадянина країни-окупантки і виграє регати під її прапором. Про Матвієнка ж інформації небагато.

Відомо, що Ігор виступав у професійному спорті до 2022 року. Він створив у Дніпрі гоночний яхт-клуб MIR Racing Yacht Club та був президентом місцевої парусної федерації.

Детальної інформації про місце знаходження Інни Фролової, Валерія Лозіка та Юрія Єрмакова наразі немає. Відомо лише, що бронзовий призер ОІ-1996 гімнаст Лозік є уродженцем Донецька та жив там як мінімум до 2012 року.