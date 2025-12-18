Украина постепенно ограничивает права предателей и вводит против них санкции. Очередной такой шаг на днях был сделан президентом Владимиром Зеленским.

По теме Россия выходит из-под санкций: какие виды спорта позволяют оккупантам выступать под своим флагом

Глава государства подписал указ о прекращении государственных стипендий для восьми украинских спортсменов. Среди них немало бывших призеров Олимпийских игр. Где сейчас эти предатели Украины – рассказывает 24 Канал.

Сергей Бубка



Сергей Бубка покинул Украину и живет в Монако / фото Getty Images

Бывший легкоатлет долгое время возглавлял НОК Украины. Впрочем, в 2022-м Бубка окончательно уехал из Украины и с тех пор живет вблизи Монако вместе с семьей.

Сергей долго не хотел называть Россию агрессором и замалчивал вопрос войны. Позже же издание Bihus.info установило, что компании Бубки на оккупированных Россией регионах и ведут там деятельность. Одна из фирм даже обеспечивает горючим оккупантов.

Яна Клочкова



Одно из первых фото сына Яны Клочковой / фото из фейсбука спортсменки

Клочкова является рекордсменкой Украины по количеству золотых медалей на Олимпийских играх (4). Однако ее политическая позиция давно понятна – пловчиха поддерживает Россию в войне.

До 2022 года Яна проживала в Киеве и замалчивала аннексию родного Крыма. А с началом полномасштабного вторжения она выехала на оккупированный полуостров, где сейчас живет вместе с сыном.

Илья Кваша



Илья Кваша получал свою "Звезду славы" в Киеве / фото из инстаграма спортсмена

Бронзовый призер ОИ-2008 не был открытым предателем. Более того, в 2022 году он стал главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду. Правда, позже его подопечные подняли скандал с требованием уволить Квашу.

Его обвинили в шантаже и унижении спортсменов, а также личный конфликт с Алексеем Середой. В 2023-м Квашу уволили, после чего тот, по слухам в СМИ, переехал в Канаду.

Евгений Браславец и Игорь Матвиенко



Евгений Браславец и Игорь Матвиенко выиграли "золото" в Атланте / фото из открытых источников

Браславец и Матвиенко принесли Украине единственное олимпийское золото в парусном спорте в 1996 году. Евгений даже был знаменосцем Украины на открытии ОИ-2000.

Однако после аннексии Крыма симферополец Браславец стал гражданином страны-оккупантки и выигрывает регаты под ее флагом. О Матвиенко же информации немного.

Известно, что Игорь выступал в профессиональном спорте до 2022 года. Он создал в Днепре гоночный яхт-клуб MIR Racing Yacht Club и был президентом местной парусной федерации.

Детальной информации о месте нахождения Инны Фроловой, Валерия Лозика и Юрия Ермакова пока нет. Известно лишь, что бронзовый призер ОИ-1996 гимнаст Лозик является уроженцем Донецка и жил там как минимум до 2012 года.