Недавно в серьезное ДТП попал бывший футболист сборной Украины Василий Кравец, который ехал вместе со своей семьей. 24 Канал вспомнил резонансные аварии с участием украинских спортсменов.

Как машина Кравца попала в ДТП с грузовиками?

Масштабное ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля произошло во вторник, 16 декабря, на трассе "Киев – Чоп". По информации ГСЧС в Ровенской области, водитель "Volvo" по невнимательности въехал в легковушку, которую от удара отбросило в грузовик "DAF".

Водитель "Мерседеса", которым оказался Василий Кравец, сумел самостоятельно выбраться из авто, а вот его жену и 5-летнюю дочь зажало в салоне. Спасатели сумели разблокировать пострадавших. К счастью, все участники ДТП здоровы и получили незначительные повреждения.

Я благодарю бога, что спас наши жизни! Спасибо всем за поддержку, все живы,

– написал Кравец в инстаграме.

Жену и дочь Василия Кравца достали из авто спасатели / фото ГСЧС Ровенской области

Как Милевский разбил свой крутой Феррари?

Бывший форвард Динамо и сборной Украины несколько раз становился участником ДТП. В апреле 2012 года его автомобиль Мерседес столкнулся со Шкода Октавия в центре Киева. В результате столкновения никто не пострадал.

Через год произошла резонансная авария с участием скандальной звезды. На этот раз в Турции, где Милевский играл за местный клуб Газиантепспор. Футболист возвращался из аэропорта в город, когда на объездной дороге не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

Артем Милевский возле разбитого Феррари / фото турецких СМИ

Крутой Феррари Артема превратился в груду железа, но сам форвард получил незначительные повреждения. По информации турецких СМИ, в крови футболиста обнаружили 1,31 промилле алкоголя. Милевского лишили прав на несколько месяцев, а Феррари отправили на свалку.

Также на счету звездного нападающего разбитые BMW X5 и Мазерати, который стоил экс-игроку Динамо 220 тысяч долларов.

Смертельное ДТП с участием чемпиона мира Андрея Пушкаря

К сожалению, много аварий завершаются трагически. 14 ноября 2018 года на Ровенщине в жуткой аварии погиб чемпион мира и Европы по армспорту Андрей Пушкарь. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В салоне Ситроена, кроме Андрея, находились его коллега по армспорту Олег Жох со своим отцом. В результате аварии погибли водитель автомобиля – 50-летний отец Жоха и Андрей Пушкарь. Олег Жох попал в больницу с многочисленными травмами.

Андрей Пушкарь 15 раз становился чемпионом мира, 16 раз чемпионом Европы. Рукоборец с Тернопольщины был награжден знаком отличия Президента Украины – юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Автомобиль, в котором ехали спортсмены / фото Национальной полиции

Украинские футболисты, которые погибли в ДТП

Дорожно-транспортные происшествия унесли жизни большого количества украинских футболистов. В конце 1992 года в автокатастрофе погибли футболист Динамо Степан Беца и игрок Днепра Алексей Сасько. Известно, что их автомобиль, двигавшийся со скоростью 120 километров в час, попал на обледенелый участок дороги и въехал в дерево.

Николай Кудрицкий был одним из самых ярких игроков Днепра во второй половине 1980-х годов. В марте 1994 году в Хайфе состоялся товарищеский матч между сборными Израиля и Украины (1: 1), который посетил экс-форвард днепрян. Ночью Николай возвращался домой на автомобиле, но не справился с управлением и погиб на месте.

29 сентября 1999 года вблизи родного Ивано-Франковска погиб Андрей Хомин. Бывшему игроку киевского Динамо и сборной Украины был всего 31 год.

Андрей Хомин / фото ФК Динамо

Среди жертв ДТП стоит упомянуть: форварда Ильичевца Степана Малокуцкого (погиб 5 октября 2002 года), Виталия Несина из Ворсклы (22 декабря 2004 года), полузащитника Днепра и молодежной сборной Украины Максима Пашаева (умер 12 декабря 2008 года), экс-полузащитника сборной Украины Сергея Закарлюку (5 октября 2014 года), бывшего тренера симферопольской Таврии, приведшего ее к чемпионству 1992 года Анатолия Заяева (18 декабря 2012), звезду Динамо и сборной Украины Андрея Гусина (17 сентября 2014).