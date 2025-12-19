Согласно документу, в список вошли восемь представителей украинского спорта. Среди них оказался и николаевский прыгун в воду Илья Кваша, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.

Кто такой Илья Кваша?

Также в перечень вошли: Сергей Бубка, Яна Клочкова, Евгений Браславец, Игорь Матвиенко, Валерий Лозик, Инна Фролова и Юрий Ермаков. В отличие от большинства из списка, он не был открытым предателем.

Илья с начала полномасштабного вторжения занял правильную сторону. Он был, в частности, привлечен к благотворительному фонду "Страна спорта".

Более того, в 2022 году Кваша стал главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду. Правда, он не задержался надолго на этой должности.

Его подопечные подняли скандал с требованием уволить наставника. Они обвинили тренера в шантаже и унижении спортсменов. Также у него был личный конфликт с Алексеем Середой.

Важно. В 2023 году Илью уволили, после чего тот якобы переехал в Канаду. После этого он прекратил активность в соцсетях и не выходит в информационное пространство.

Какого размера были стипендии для спортсменов из списка?

Выплаты зависели от прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц. Стипендия была пожизненной, но действовала при условии выполнения требований положения.

Чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр – 4 ПМ (в 2025 году – 12112 гривен, в 2026 году – 13312 гривен).

Серебряные призеры 3,5 ПМ (в 2025-м – 10598 гривен, в 2026-м – 11648 гривен).

Бронзовые призеры – 3 ПМ (в 2025-м – 9084 гривен, в 2026-м – 9984 гривен).

Что известно о спортивных достижениях Ильи Кваши?