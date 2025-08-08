У родині олімпійської чемпіонки з біатлону Олени Підгрушної сталася радісна подія. Прославена спортсменка народила первістка.

38-річна біатлоністка Олена Підгрушна народила сина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Читайте також Відмовилася від зміни громадянства та втретє вийшла заміж: де зараз легендарна Підгрушна

Кого народила Підгрушна?

Щасливі батьки дали хлопчику ім'я Давид. Це перша дитина для Олени Підгрушної.

Нагадаємо, що у травні цього року Підгрушна втретє вийшла заміж. Обранцем прославленої біатлоністки став військовослужбовець, на ім'я Ростислав.

Спортсменка не афішувала весілля, яке у родинному колі відсвяткували 3 травня у селищі Ворохта Івано-Франківської області.

Зазначимо, що Олена Підгрушна офіційно не оголошувала про завершення кар'єри. Востаннє вона брала участь у міжнародних змаганнях у березні 2023 року. Титулована українка фінішувала 57-ю у спринті на етапі Кубка світу в Гольменколлені

Легендарна біатлоністка є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті. Олена ставала чемпіонкою світу-2013 у спринті та п'ять разів вигравала "золото" чемпіонату Європи.