Підгрушна вперше опублікувала фото з маленьким сином
- Олена Підгрушна поділилася першою фотографією зі своїм новонародженим сином Давидом та президентом Федерації біатлону Іваном Крульком.
- Підгрушна стала олімпійською чемпіонкою у 2014 році та виграла п'ять золотих медалей на чемпіонатах Європи.
- Олена втретє вийшла заміж у 2025 році за військовослужбовця Ростислава, а у попередніх шлюбах дітей не мала.
Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна кілька тижнів тому вперше стала мамою. Титуловану спортсменку привітав з поповненням родини президент Федерації біатлону України Іван Крулько.
Раніше Олена Підгрушна не коментувала інформацію про народження дитини. 38-річна біатлоністка вперше поділилася світлиною зі своїм синочком, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Олени Підгрушної.
Читайте також Відмовилася від зміни громадянства та втретє вийшла заміж: де зараз легендарна Підгрушна
Як виглядають Підгрушна зі своїм сином?
На світлині Олена зі своїм сином позує в компанії з президентом Федерації біатлону Іваном Крульком. Підгрушна на руках тримає маленького хлопчика, а голова ФБУ дарує їй букет квітів.
Продовжую приймати вітання у новому статусі – як мама маленького українця! Дякую за поздоровлення Федерації біатлону України. Домовилися з Іваном Крульком, ще будемо поповнювати олімпійську скарбничку країни вже разом із сином,
– написала Підгрушна.
Підгрушна зі своїм сином та президентом ФБУ Крульком / фото з фейсбуку спортсменки
Зазначимо, що хлопчику батьки дали ім'я Давид. Цілком можливо, що він продовжить спортивну династію.
Довідка. Олена Підгрушна у 2014 році стала олімпійською чемпіонкою в естафеті. Вона п'ять разів вигравала "золото" чемпіонату Європи, а у 2013 році була чемпіонкою світу у спринті. Востаннє вона брала участь в міжнародних змаганнях у 2023 році.
Що відомо про родину Підгрушної?
- Олена Підгрушна втретє вийшла заміж у травні 2025 року.
- Її обранцем став військовослужбовець, на ім'я Ростислав. Подружня пара не афішувала весілля, яке відсвяткували у родинному колі у селищі Ворохта на Івано-Франківщині.
- На початку серпня стало відомо, що Підгрушна вперше стала мамою.
- У попередніх двох шлюбах у спортсменки не було дітей.
- Першим чоловіком Підгрушної був колишній депутат від ВО "Свобода" Олексій Кайда. Цей шлюб тривав з 2013 по 2016 рік.
- У 2021 році Олена вдруге одружилася. Її чоловіком був колишній спортсмен Іван Білосюк. Пара перебувала у шлюбі три роки.