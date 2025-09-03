Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна кілька тижнів тому вперше стала мамою. Титуловану спортсменку привітав з поповненням родини президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

Раніше Олена Підгрушна не коментувала інформацію про народження дитини. 38-річна біатлоністка вперше поділилася світлиною зі своїм синочком, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Олени Підгрушної.

Як виглядають Підгрушна зі своїм сином?

На світлині Олена зі своїм сином позує в компанії з президентом Федерації біатлону Іваном Крульком. Підгрушна на руках тримає маленького хлопчика, а голова ФБУ дарує їй букет квітів.

Продовжую приймати вітання у новому статусі – як мама маленького українця! Дякую за поздоровлення Федерації біатлону України. Домовилися з Іваном Крульком, ще будемо поповнювати олімпійську скарбничку країни вже разом із сином,

– написала Підгрушна.

Підгрушна зі своїм сином та президентом ФБУ Крульком / фото з фейсбуку спортсменки

Зазначимо, що хлопчику батьки дали ім'я Давид. Цілком можливо, що він продовжить спортивну династію.

Довідка. Олена Підгрушна у 2014 році стала олімпійською чемпіонкою в естафеті. Вона п'ять разів вигравала "золото" чемпіонату Європи, а у 2013 році була чемпіонкою світу у спринті. Востаннє вона брала участь в міжнародних змаганнях у 2023 році.

Що відомо про родину Підгрушної?