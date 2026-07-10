Харлан зачарувала мережу фото з маленькою донечкою

Шестиразова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан та її наречений, італійський шабліст Луїджі Самеле, поділилися світлинами своєї новонародженої доньки Аріанни. Дівчинка, яка стала первістком для обох спортсменів, народилася 14 червня 2026 року.

На своїх сторінках у соцмережах зіркова матуся опублікувала серію чуттєвих знімків. На кадрах щасливі батьки ніжно тримають крихітну донечку на руках.

Які світлини опублікувала Харлан?

Публікацію Харлан доповнила зворушливим зізнанням про нове для себе почуття материнства.

Ми й не знали, що можна любити настільки сильно,

– поділилася емоціями спортсменка.

Нагадаємо, Харлан оголосила про свою вагітність у лютому 2026 року. Пара перебуває у стосунках з 2019 року, а восени 2024 року Самеле зробив українській чемпіонці пропозицію.

Через важливі зміни в особистому житті Харлан тимчасово поставила спортивну кар'єру на паузу. Зокрема, через вагітність вона пропустила чемпіонат Європи 2026 року. Після багатьох років успішних виступів і тріумфу на Олімпіаді-2024 шаблістка вирішила присвятити більше часу родині.

Водночас, попри тривалу перерву в змаганнях, Харлан не заявляла про завершення професійної спортивної кар'єри.

Її чоловік Луїджі активно підтримує Україну, засуджує російську агресію та навіть вивчає українську мову.