"Найцінніший подарунок": Харлан зворушила фото у свій день народження

Власниця найбільшої кількості олімпійських медалей в історії Незалежної України Ольга Харлан відзначила свій 36-ий день народження вперше у статусі мами. Фехтувальниця поділилася з підписниками у соцмережах важливим для себе фото.

Саме народження дитини шаблістка відзначила як найголовнішу подію прожитого року, пише 24 Канал.

Найбільший подарунок для Харлан

Двічі олімпійська чемпіонка та володарка загалом шести нагород Олімпійських ігор оприлюднила допис, у якому вона тримає на руках свою доньку Аріанну і дивиться на неї зі щирим захопленням та любов'ю.

"Найцінніший подарунок життя вже в моїх руках. Безмежно вдячна", – зворушливо підписала фото Ольга Харлан.

Що відомо про особисте життя Харлан

Українська спортсменка наразі більшу частину часу живе в Італії зі своїм нареченим Луїджі Самеле, теж олімпійським призером з фехтування.

Пара офіційно заручена, але відсвяткувати весілля так і не встигла. 14 червня 2026 року у них народилася донька, яку українсько-італійський дует закоханих назвав Аріанною.

З того часу Ольга регулярно ділиться яскравими моментами свого материнства. Офіційно про завершення спортивної кар'єри вона не повідомляла, але повернення з декрету на фехтувальну доріжку виглядає малоймовірним.