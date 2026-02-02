Спортсменка з Рівного стала наймолодшою учасницею Олімпіади-2026 від України

У п’ятницю, 6 лютого, в Італії стартують зимові Олімпійські ігри-2026. Україну на змаганнях представлять 46 атлетів в одинадцяти видах спорту.

На Олімпіаді-2026 у складі збірної України не буде жодного неповнолітнього спортсмена. Наймолодшою учасницею серед жінок в нашій команді буде 18-річна фристайлістка Діана Яблонська, а серед чоловіків – 20-річний гірськолижник Дмитро Шеп'юк, передає 24 Канал.

Що відомо про наймолодших українських спортсменів на Олімпіаді-2026?

Діана Яблонська – 18-річна фристайлістка з Рівного, виступає у лижній акробатиці. Вона розпочне свій шлях на зимових Олімпійських іграх у віці 18 років і 186 днів.

За інформацією Fis-ski, у цьому сезоні спортсменка показала найвищий результат на етапі Кубка світу в американському Лейк-Плесіді, посівши 12 місце.

Гірськолижник Дмитро Шеп'юк родом із Рахівського району Закарпаття. Спортсмен розпочне свій шлях на Олімпіаді-2026 у віці 20 років та 97 днів.





Дмитро Шеп'юк/Фото НОК

На початку цього року український гірськолижник здобув перемогу на змаганнях категорії NJR у Кортіна-д'Ампеццо в гігантському слаломі. Як повідомила Федерація лижного спорту, Дмитро став першим юніором в історії України, хто виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.

Історичні приклади українських олімпійців до 18 років

На зимових Олімпійських іграх раніше неодноразово виступали дуже юні українські спортсменки. Абсолютна рекордсменка – фігуристка Олена Білoусівська, яка стартувала на Олімпіаді-1994 в Ліллехаммері у віці 13 років та 98 днів.

На тих само Іграх у Норвегії виступили 15-річні фігуристки Людмила Іванова та Євгенія Філаненко, а також 15-річна фристайлістка Олена Юнчик.

Також на зимових Олімпіадах у 1990-х виступали українські спортсменки 16-17-річного віку, наприклад Юлія Куликова, Тетяна Козаченко та Анастасія Шаботова.

Ці виступи показують, що українські дівчата в зимових видах спорту часто починали змагання на найвищому рівні ще в підлітковому віці.

Літні Ігри: молоді українці

На літніх Іграх також було кілька дуже молодих спортсменів. Рекордсмен серед юнаків – стрибун у воду Олексій Середа. Він ставав наймолодшим чемпіоном Європи в історії (у віці 13 років). На Олімпіаді-2020 у Токіо дебютував у 15-річному віці і посів шосте місце у фіналі стрибків у воду з 10-метрової висоти.



Олексій Середа/Фото Ukrainian Diving Federation

Другою наймолодшою на літніх Олімпіадах від України була гімнастка Дарина Дуда. Вони виступила у командних вправах на Іграх у Токіо-2020 у 17-річному віці.

Загальний контекст