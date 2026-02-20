Олімпіада 2026: США здобули історичне золото, а харків'янка встановила новий рекорд

Аліса Лю принесла команді США першу особисту золоту медаль за 24 роки у фігурному катанні серед жінок та стала дворазовою чемпіонкою Олімпіади-2026. Уродженка Харкова Ольга Мікутіна, яка виступає за Австрію, посіла 18-е місце – це її особистий рекорд сезону.

Аліса Лю влаштувала справжній тріумф: з третього місця після короткої програми вона піднялася на вершину п'єдесталу в Мілані-Кортіні. Японські суперниці Каорі Сакамото та Амі Накаї змушені були поступитися її виступу, повідомляє 24 канал.

Що відомо про Алісу Лю?

Після здобуття бронзи на дебютному чемпіонаті світу 2022 року вона оголосила про завершення кар'єри.

Задоволена тим, як склалася моя кар'єра. І тепер, коли я нарешті досягла своїх цілей у фігурному катанні, рухатимуся далі по життю – проводитиму весь вільний час із сім'єю та друзями, а також навчатимуся. Спорт навчив мене набагато більшого в житті, ніж я очікувала. Дуже рада, що каталася,

– писала Лю у прощальному дописі в інстаграмі.

Після дворічної паузи Аліса все ж повернулася та сенсаційно здобула перемогу на передолімпійському чемпіонаті світу 2025 року. Хоча дівчина вже не могла виконувати елементи ультра-сі, які демонструвала у юні роки, це не завадило їй здобути перемоги.

Лю вперше виступила на Олімпіаді саме на батьківщині свого батька – у Пекіні.

Що відомо про Олену Мікутіну?

Ольга народилася в Харкові, де розпочала свою спортивну кар'єру. Десять років тому Мікутіна змінила громадянство та почала виступати за Австрію.

В інтерв'ю "Чемпіону" вона підсумувала свій виступ на Олімпіаді-2026.

Я задоволена. Довільна програма мені вдалася, я зробила небагато помилок. Загалом це був мій найкращий результат у поточному сезоні. Мій тренер і батьки сказали, що пишаються мною,

– поділилася спортсменка.

Вона розповіла, що її тато буває в Україні, дідусь тут мешкає, як і багато інших родичів та друзів. Батько спортсменки, за її словами, робить усе можливе, щоб у ЗСУ було більше дронів.

Востаннє була в Україні на початку 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення. У Києві вона зустрічалася зі своїм батьком.

