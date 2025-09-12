Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) ухвалила остаточне рішення щодо представників країни-агресорки. Організація дослухалася до аргументів та врахувала позицію України.

У п'ятницю, 12 вересня, у Мілані відбувся конгрес Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). На ньому розглядалося питання про допуск російських атлетів до відбіркових змагань на зимову Олімпіаду 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Як українська презентація позбавила росіян Олімпійських ігор?

Російські бобслеїсти відсторонені від змагань ще з 2022 року через агресію проти України. Проте останнім часом міжнародні організації йдуть на зустріч країні-терористу та допускають її "нейтральних" атлетів.

На конгресі IBSF українська делегація підготувала презентацію та наочно продемонструвала фейковість "нейтральних" росіян. Не секрет, що переважна більшість російських спортсменів є представниками спортивного клубу загарбницької армії та мають військові звання. У соціальних мережах вони викладають символіку війни та відвідують окуповані території.

IBSF прислухалася до аргументів України та продовжила росіянам заборону на участь в міжнародних змаганнях.

"Емоції надзвичайно позитивні, ми проробили величезну роботу з національними федераціями, мали змогу виступити з презентацією на Конгресі, показати докази. Дуже вдячний усім, хто долучився до цієї роботи – вона комплексна, але дуже важлива. Звичайно дуже приємно бачити, як воно все горить "на болотах". Тому ще раз хочу привітати усіх, що ми на майбутніх Олімпійських іграх російських скелетоністів та бобслеїстів не побачимо", – прокоментував рішення IBSF Владислав Гераскевич.

У яких видах спорту росіян не допустили до Олімпіади-2026?

Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Італії з 6 по 22 лютого.

Представників Росії не буде у санному спорті. Це рішення ухвалили ще на початку літа цього року.

У хокейних турнірах Олімпійських ігор-2026 Росію замінить Франція. Країну-агресорку виключили з чоловічого і жіночого турнірів.

Також на Іграх-2026 в Італії не буде російських бобслеїстів та скелетоністів.

Раніше повідомлялося, що російський спортсмен взяв польське громадянство для участі в зимовій Олімпіаді-2026.