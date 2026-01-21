Чи потрапила в команду Джима: названо склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026

Вже 6 лютого розпочнуться XXV зимові Олімпійські ігри. Вони відбудуться на аренах Ломбардії та північного сходу Італії.

Традиційно для українських глядачів найбільший інтерес викликають змагання з біатлону, де наші спортсмени демонстрували чимало хороших результатів на Іграх. Напередодні старший тренер збірної України Микола Зоц у коментарі для Суспільне Спорт оголосив склад команди на цей турнір.

Читайте також Найвідоміші близнючки в історії біатлону: що відомо та де зараз легендарні сестри Семеренко

Хто з біатлоністок представить Україну на ОІ-2026?

На Олімпіаду-2026 поїдуть шість спортсменок. П’ять біатлоністок будуть основними, а ще одна матиме статус запасної.

Через травму, яка призвела до тяжкого старту сезону, було чимало запитань, чи потрапить у команду лідерка та капітан "синьо-жовтих" Юлія Джима. Врешті-решт вона опинилася в основному складі разом з Христиною Дмитренко, Дариною Чалик, Оленою Городною та Олександрою Меркушиною.

На статус запасної біатлоністки наразі претендують три спортсменки – Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стебліна. Остаточне рішення, кого брати на Олімпіаду, тренери ухвалять після чемпіонату Європи, який триватиме з 28 січня до 1 лютого в Норвегії.

Довідка. Загалом на Олімпіаді відбудеться 11 біатлонних гонок. Першою з них стане змішана естафета (8 лютого).

Зазначимо, що в Україні Олімпійські ігри 2026 року транслюватимуть на каналі Суспільне Спорт. Також змагання показуватимуть на регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільного.

Як виступають українки в сезоні-2025/2026?