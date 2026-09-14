Бідний заявив, що Україна не бойкотуватиме Олімпіаду, навіть якщо росіянам дозволять виступати під своїм прапором, повідомляє Tribuna.com.

Україна не бойкотуватиме Ігри-2028

Міністр аргументував позицію тим, що не можна залишати росіянам міжнародну арену, щоб вони пропагували свої цінності про так званий "русский мир".

Ми маємо бути присутні на міжнародних спортивних майданчиках. Не можна залишити цю арену для росіян, щоб вони розповідали про "русский мир", а самим самоліквідуватися і піти,

– сказав він.

Бідний додав, що українські атлети мають розповідати про російські злочини.

"Наші спортсмени мають піднімати наш прапор і на його тлі розповідати світу і далі про злочини росіян і українську боротьбу. Так вважає вся наша команда, і я думаю, що так вважає вся спортивна спільнота", – резюмував міністр.

Росію повертають у міжнародний спорт

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке було чинним з жовтня 2023 року.

Також через початок кваліфікаційного періоду до Олімпіади-2028 та зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2028 року МОК вирішив, що обмеження від 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року щодо російських спортсменів і команд більше не застосовуються.

Таким чином, міжнародні федерації та організатори змагань більше не зобов'язані дотримуватися обмежень, запроваджених після початку повномасштабної війни Росії проти України. Російські спортсмени отримують можливість повернутися на міжнародні турніри на загальних підставах, однак повинні відповідати антидопінговим вимогам.

Після рішення МОК низка світових федерацій повернули росіян до змагань.