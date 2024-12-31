Наприкінці 2024 року "Полтавський танк" поставив крапку в цьому питанні. Він озвучив остаточне рішення під час етеру на ICTV, інформує 24 Канал.

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Що вирішив Хижняк

Український боксер заявив, що планує виступити на Олімпійських іграх-2028, де спробує здобути свою третю особисту медаль.

"Я пишаюся всіма нагородами українських спортсменів. Це дуже важливо, це дуже стимулює всіх молодих спортсменів. Усі перемоги на професійному рингу, а також на олімпійському рингу – дуже важливі.

Говорячи про себе, я зосередився на підготовці до наступних Олімпійських ігор. Працюємо планово, але я впевнений, що всі перемоги на будь-якому рингу на будь-якому напрямку надзвичайно важливі зараз для нашої країни", – сказав Хижняк.

Довідка. Наразі на рахунку "Полтавського танка" є дві олімпійські медалі – "срібло" на Іграх-2020 та "золото" Парижа-2024.

Нагадаємо, що перед початком Олімпіади-2024 Олександр Усик мотивував українських боксерів бонусом від себе за здобуття медалей. У листопаді об'єднаний чемпіон світу виконав свою обіцянку та вручив криптокартку Олександру Хижняку зі 100 тисячами доларів на рахунку.