Перший трофей для Яремчука: Олімпіакос достроково став чемпіоном Греції

У неділю, 13 квітня, відбувся 3-й тур чемпіонської групи у грецькій Суперлізі. В одному з матчів Олімпіакос зіграв проти АЕК Афіни.

Гра завершилась перемогою господарів поля з рахунком 1:0. Голом відзначився Аюб Ель-Каабі та допоміг "червоно-білим" здобути омріяний трофей, інформує 24 канал.

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Як Олімпіакос став чемпіоном

Єдиного голу Аюба Ель-Каабі вистачило, щоб здолати АЕК у важливому матчі. Таким чином Олімпіакос за три тури до кінця достроково здобув титул чемпіона грецької Суперліги-2024/2025.

"Червоно-білі" мають у результаті мають у своєму активі 66 очок. Наступним йде Панатінаїкос – 56 пунктів, який може набрати максимум 65 балів, що не вистачить, аби обігнати команду Яремчука.

Для Романа Яремчука цей трофей став першим у складі Олімпіакоса. У поточному розіграші Суперліги Греції український форвард зіграв у 20 матчах, оформивши 3 голи та одну результативну передачу.

До слова. Олімпіакос у сезоні 2023/2024 переміг у Лізі конференцій. У фіналі турніру "червоно-білі" здолали Фіорентину 1:0 та здобули європейський трофей.

Олімпіакос здобув 48-й трофей в історії клубу. Востаннє "червоно-білі" вигравали чемпіонство грецької Суперліги три роки тому у сезоні 2021/2025.