З морозу – на церемонію відкриття: історія юного лижника зворушила організаторів Олімпіади

У Мілані 11-річний хлопчик потрапив в образливу ситуацію у громадському транспорті. Проте його пригода мала геппі-енд: тепер він візьме участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Ріккардо Цукколотто мав один з найгірших днів свого життя. Але за свої страждання він буде винагороджений, долучившись до історичної події, пише Reuters.

Дивіться також Все, що варто знати про зимові Олімпійські ігри-2026: всі учасники, види спорту та де дивитися

Що сталося з юним лижником з Італії?

Ріккардо їхав автобусом, квиток в якому на час проведення Олімпіади подорожчав з 2,5 євро до 10 євро. Але у хлопця не було стільки грошей, тож водій насварив його та висадив. На вулиці в цей час була мінусова температура.

На морозі хлопець, який займається лижами і належить до юнацької команди Італії, йшов аж 6 кілометрів. Бідний Ріккардо сказав батькам, що не відчуває ніг, а його джинси промокли до середини стегна. У нього не було з собою мобільного телефона, тож повідити про неприємність він не міг, пише Il Fatto Quotidiano.

Батьки юного спортсмена, звичайно ж, поскаржилися у компанію-перевізник. Там вибачилися і пообіцяли провести внутрішнє розслідування. Але історія швидко стала відомою.

Організатори Олімпійських ігор вирішили потішити хлопця і запропонували йому взяти участь у церемонії відкриття, яка відбудеться на "Сан-Сіро" у Мілані. Ріккардо сказав, що це "найпрекрасніший подарунок у його житті".

Що треба знати про Олімпійські ігри-2026?