Мало хто знає, але Україна здобула понад 50 золотих медалей на Олімпійських іграх

Невдовзі розпочнеться XXV в історії зимова Олімпіда. Україну завжди представляли видатні атлети, які привозили чимало нагород з престижних міжнародних змагань.

Українські спортсмени з моменту проголошення незалежності України завоювали 54 золоті медалей на Олімпійських Іграх. Скільки олімпійських чемпіонів в історії нашої країни – розповідає 24 канал.

Скільки олімпійських чемпіонів в України?

Всього 47 спортсменів привезли "золото" Олімпійських ігор в Україну – 41 на літніх та 6 на зимових.

Яна Клочкова одна з найтитулованіших спортсменок в історії України на Олімпійських іграх. Плавчиня має аж чотири золотих медалі – дві нагороди вона завоювала у 2000 році, а ще дві у 2004.

Яна Клочкова (по центру) / Фото з відкритих джерел

Василь Ломаченко під час аматорської кар'єри у боксі здобув дві золотих медалі. У його активі тріумф на Іграх у 2008 році та звитяга на Олімпіаді у 2012 році.

Лілія Подкопаєва у 1996 році виграла два "золота" у спортивній гімнастиці. Ольга Харлан теж має дві золоті медалі, але у командних турнірах з фехтування (2008, 2024) на Олімпійських іграх.

Україна має успіхи у веслування на байдарках і каное. У 2012 році Юрій Чебан здобув перше золото на Іграх у кар'єрі, а у 2016 році додав ще одну медаль до своєї скарбнички.

Наша країна також має успіхи і у фристайлі – у 2018 році Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном. Окрім того, Україна у 2008 році успішно виступила і на змаганнях зі стрільби – "золото" Олімпіади завоював Артур Айвазян.

Олександр Абраменко / Фото BBC

Юлія Бакастова у 2024 році також здобула золоту медаль у командному турнірі з фехтування. Відомий борець Жан Беленюк своє "золото" виборов у 2021 році.

А Євген Браславець у 1996 році виборов нагороду у вітрильному спорті. Олег Верняєв у 2016 році здобув "золото" у спортивній гімнастиці.

Олена Гладир також є переможцем Олімпіади з фехтування у складі команди, завоювавши золоту медаль у 2008 році. Валерій Гончаров у 2004 році став чемпіоном Ігор у спортивній гімнастиці.

Яна Дементьєва у 2012 році у складі екіпажу стала чемпіонкою Олімпійських ігор з академічного веслування. Разом з нею тріумф розділили Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова та Катерина Футрик.

Юлія Джима у команді з Оленою Підгрушною та сестрами Валентиною та Вітою Семеренко у 2014 році здобули історичну медаль з біатлону для України на Олімпіаді у Сочі, вигравши жіночу естафету.

Сестри Семеренки, Джима та Підгрушна / Фото з відкритих джерел

Наталія Добринська у 2008 році стала чемпіонкою Ігор з легкої атлетики. Ольга Жовнір ще одна українка, яка має "золото" Олімпіади-2008 у командному турнірі з фехтування.

Видатний український боксер Володимир Кличко у 1996 році завоював золоту медаль Олімпійських ігор. Аліна Комащук у 2024 році у командному турнірі з фехтування стала переможницею Олімпіади.

Олена Костевич у 2004 році принесла Україні золоту медаль зі стрільби. Олена Кравацька також має медаль Олімпіади, яку вона здобула у командному турнірі з фехтування у 2024 році.

Інеса Кравець у 1996 році завоювала "золото" з легкої атлетики. А у 2024 році Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Олімпійських ігор зі стрибків у висоту. У 1994 році Оксана Баюл перемогла на іграх у фігурному катанні.

Ігор Матвієнко разом з Браславцем переміг на Іграх-1996 у вітрильному спорті. Ірина Мерлені у 2004 році здобула "золото" у боротьбі. Микола Мільчев у 2000 році став чемпіоном ОІ зі стрільби.

Ірина Мерлені / Фото з відкритих джерел

Юрій Нікітін у 2004 році став чемпіоном у стрибках на батуті. В'ячеслав Олійник у 1996 році переміг на Олімпіаді у змаганнях з боротьби. Інна Осипенко-Радомська у 2008 році здобула "золото" у веслуванні на байдарках та каное.

У 2008 році Олександр Петрів переміг на Іграх у турнірі зі стрільби. Галина Пундик завоювала "золото" Олімпійських ігор у командному турнірі з фехтування у 2008 році.

Віктор Рубан у 2008 році став чемпіоном зі стрільби із лука. А Катерина Серебрянська у 1996 році перемогла на Олімпіаді у змагання із художньої гімнастики.

У важкій атлетиці Тимур Таймазов завоював "золото" у 1996 році, а у 2004 році у цій дисципліні чемпіонкою стала Наталія Скакун.

Ельбрус Тедеєв у 2004 році переміг у змаганнях із бортьби. Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик теж має золоту медаль Олімпійських ігор, яку він завоював у 2012 році.

Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

У 2024 році Олександр Хижняк переміг на Олімпіаді переміг у боксерському турнірі. У 1996 році Рустам Шаріпов здобув "золото" у спортивній гімнастиці, а у 2012 році Яна Шемякіна перемогла у індивідуальному турнірі із фехтування.

Де та коли відбудуться Олімпійські ігри-2026?