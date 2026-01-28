Мало кто знает, но Украина получила более 50 золотых медалей на Олимпийских играх

Вскоре начнется XXV в истории зимняя Олимпиада. Украину всегда представляли выдающиеся атлеты, которые привозили немало наград с престижных международных соревнований.

Украинские спортсмены с момента провозглашения независимости Украины завоевали 54 золотые медалей на Олимпийских Играх. Сколько олимпийских чемпионов в истории нашей страны – рассказывает 24 канал.

Сколько олимпийских чемпионов в Украине?

Всего 47 спортсменов привезли "золото" Олимпийских игр в Украину – 41 на летних и 6 на зимних.

Яна Клочкова одна из самых титулованных спортсменок в истории Украины на Олимпийских играх. Пловчиха имеет аж четыре золотых медали – две награды она завоевала в 2000 году, а еще две в 2004.

Яна Клочкова (по центру) / Фото из открытых источников

Василий Ломаченко во время любительской карьеры в боксе получил две золотые медали. В его активе триумф на Играх в 2008 году и победа на Олимпиаде в 2012 году.

Лилия Подкопаева в 1996 году выиграла два "золота" в спортивной гимнастике. Ольга Харлан тоже имеет две золотые медали, но в командных турнирах по фехтованию (2008, 2024) на Олимпийских играх.

Украина имеет успехи в гребле на байдарках и каноэ. В 2012 году Юрий Чебан получил первое золото на Играх в карьере, а в 2016 году добавил еще одну медаль в свою копилку.

Наша страна также имеет успехи и во фристайле – в 2018 году Александр Абраменко стал олимпийским чемпионом. Кроме того, Украина в 2008 году успешно выступила и на соревнованиях по стрельбе – "золото" Олимпиады завоевал Артур Айвазян.

Александр Абраменко / Фото BBC

Юлия Бакастова в 2024 году также получила золотую медаль в командном турнире по фехтованию. Известный борец Жан Беленюк свое "золото" завоевал в 2021 году.

А Евгений Браславец в 1996 году завоевал награду в парусном спорте. Олег Верняев в 2016 году получил "золото" в спортивной гимнастике.

Елена Гладырь также является победителем Олимпиады по фехтованию в составе команды, завоевав золотую медаль в 2008 году. Валерий Гончаров в 2004 году стал чемпионом Игр в спортивной гимнастике.

Яна Дементьева в 2012 году в составе экипажа стала чемпионкой Олимпийских игр по академической гребле. Вместе с ней триумф разделили Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова и Екатерина Футрик.

Юлия Джима в команде с Еленой Пидгрушной и сестрами Валентиной и Витой Семеренко в 2014 году получили историческую медаль по биатлону для Украины на Олимпиаде в Сочи, выиграв женскую эстафету.

Сестры Семеренко, Джима и Пидгрушная / Фото из открытых источников

Наталья Добрынская в 2008 году стала чемпионкой Игр по легкой атлетике. Ольга Жовнир еще одна украинка, которая имеет "золото" Олимпиады-2008 в командном турнире по фехтованию.

Выдающийся украинский боксер Владимир Кличко в 1996 году завоевал золотую медаль Олимпийских игр. Алина Комащук в 2024 году в командном турнире по фехтованию стала победительницей Олимпиады.

Елена Костевич в 2004 году принесла Украине золотую медаль по стрельбе. Елена Кравацкая также имеет медаль Олимпиады, которую она получила в командном турнире по фехтованию в 2024 году.

Инесса Кравец в 1996 году завоевала "золото" по легкой атлетике. А в 2024 году Ярослава Магучих стала чемпионкой Олимпийских игр по прыжкам в высоту. В 1994 году Оксана Баюл победила на играх в фигурном катании.

Игорь Матвиенко вместе с Браславцем победил на Играх-1996 в парусном спорте. Ирина Мерлени в 2004 году получила "золото" в борьбе. Николай Мильчев в 2000 году стал чемпионом ОИ по стрельбе.

Ирина Мерлени / Фото из открытых источников

Юрий Никитин в 2004 году стал чемпионом в прыжках на батуте. Вячеслав Олейник в 1996 году победил на Олимпиаде в соревнованиях по борьбе. Инна Осипенко-Радомская в 2008 году получила "золото" в гребле на байдарках и каноэ.

В 2008 году Александр Петрив победил на Играх в турнире по стрельбе. Галина Пундик завоевала "золото" Олимпийских игр в командном турнире по фехтованию в 2008 году.

Виктор Рубан в 2008 году стал чемпионом по стрельбе из лука. А Екатерина Серебрянская в 1996 году победила на Олимпиаде в соревнованиях по художественной гимнастике.

В тяжелой атлетике Тимур Таймазов завоевал "золото" в 1996 году, а в 2004 году в этой дисциплине чемпионкой стала Наталья Скакун.

Эльбрус Тедеев в 2004 году победил в соревнованиях по борьбе. Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик тоже имеет золотую медаль Олимпийских игр, которую он завоевал в 2012 году.

Александр Усик / Фото из открытых источников

В 2024 году Александр Хижняк победил на Олимпиаде победил в боксерском турнире. В 1996 году Рустам Шарипов получил "золото" в спортивной гимнастике, а в 2012 году Яна Шемякина победила в индивидуальном турнире по фехтованию.

