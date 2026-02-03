Петренко іноді називають першим олімпійським чемпіоном незалежної України, хоча офіційно це звання належить Оксані Баюл. 24 Канал розбирався, в чому нюанс спортивної кар'єри фігуриста.
Як Петренко став учасником трьох різних олімпійських команд?
На свою першу Олімпіаду фігурист з Одеси поїхав у 1988 році в Калґарі, де представляв збірну Радянського Союзу. Як пише NV, на Петренка не робили особливої ставки, але він здивував і суперників, і власних тренерів, виборовши бронзу.
У 1992 році Зимові ігри приймав Альбервіль, а СРСР більше не існував. На жаль, заявити окремі команди на Олімпіаду встигли тільки Литва, Латвія і Естонія. Інші ж колишні радянські республіки, включно з Україною, виступали у складі так званої Об'єднаної команди.
Віктор Петренко цього разу блискуче відкатав коротку програму, але припустився помилок у довільній і був впевнений, що успіх йому не світить. Проте саме він зрештою став олімпійським чемпіоном – першим в історії України після здобуття незалежності.
Але ні українського прапора, ні гімна не було: на нагородженні грав олімпійський гімн, а підіймали стяг з п'ятьма кольоровими кільцями.
Чотири роки потому в Ліллехаммері Петренко нарешті виступав з синьо-жовтим прапором. Шкода, але саме цього разу йому не вдалося піднятися на п'єдестал пошани: після невдалої короткої програми не допомогла навіть блискуча довільна – четверте місце у підсумку.
Де зараз Віктор Петренко?
- З 1995 року одесит переїхав до США на постійне проживання. Там приєднався до популярного шоу "Чемпіони на льоду", яке успішно гастролювало по всьому світу.
- В Америці Петренко брав участь у кількох проєктах, які збирали кошти для благодійної допомоги дітям України. Але зрештою він виявився зрадником своєї держави.
- Як пише Вікіпедія, 8 липня 2022 року він виступив у льодовому шоу Тетяни Навки в Сочі – попри те, що вже майже пів року Росія вела повномасштабну війну проти України.
- За це Віктора Петренка було виключено з членів Української федерації фігурного катання, а НОК засудив дії колишнього спортсмена. Президент України Володимир Зеленським позбавив Петренка державної стипендії.