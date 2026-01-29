Не п'ять континентів: що насправді означають п'ять кілець на олімпійському символі

Олімпійський символ, на якому зображені п'ять різнокольорових кілець, визнано одним із найбільш впізнаваних у світі. Проте не так багато людей розуміють справжній його зміст.

Як і офіційний девіз Citius, Altius, Fortius та інші впізнавані елементи Олімпіади, кільця було розроблено засновником олімпійського руху П'єром де Кубертеном. Але справжнє значення символу Ігор викликає суперечки, пише 24 Канал.

Коли на Олімпіаді з'явилися п'ять кілець?

Чимало людей переконані, що сучасний символ Олімпіади супроводжував вже перші сучасні Ігри у 1896 році в Афінах. Але це неправда.

Як пише Британська енциклопедія, П'єр де Кубертен насправді створив зображення п'яти різнокольорових кілець лише до Олімпіади 1912 року, яка відбувалася у столиці Швеції Стокгольмі. І це навіть не був офіційний символ. Вперше повноцінно кільця використовували лише у 1920 році в бельгійському Антверпені.

Чи означають кольори п'яти кілець п'ять континентів?

Переплетення кілець має символізувати єднання – з цим навряд хтось сперечатиметься. Але чому обрано саме такі кольори – синій, чорний, червоний, жовтий та зелений?

Популярною є версія, що кожне кільце символізує один із п'яти континентів: Європа синя, Азія жовта, Африка чорна, Австралія та Океанія зелена, а Північна і Південна Америки відповідають червоному кольору.

Але це міф: в одному із рішень виконавчого комітету МОК чітко зазначено, що немає жодних доказів прив'язки П'єром де Кубертеном кілець до частин світу. В офіційних документах Ігор вже давно немає про це ані слова. А у сучасному світі версія про континенти узагалі набуває ознак дискримінації і расизму, що неприйнятно для олімпійського руху.

Що насправді визначило кольори кілець?

Усе простіше: П'єр де Кубертен хотів, щоб на олімпійському прапорі були присутні кольори стягів усіх країн, які брали участь в Олімпіаді. Для цього тло прапора було обрано білим, а комбінації і справді виходили максимально різноманітні: синій і жовтий – Швеція, синій та білий – Греція, білий, червоний та зелений – Італія тощо.

Зараз цей принцип вже трохи стерся через те, що кількість країн-учасниць зросла до двох сотень. Але все одно більшість прапорів досі можна "зібрати" з олімпійського символа.

